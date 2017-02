Robert Harward vil ikke bli Trumps sikkerhetsrådgiver

(Dagbladet): Donald Trumps hodepine rundt jobben som nasjonal sikkerhetsrådgiver fortsetter.

Først sa Michael Flynn opp etter ønske fra Trump, og nå takker andrevalget nei til stillinga.

- Denne jobben krever fokus og innsatsvilje til å gjøre det rette 24 timer om dagen, sju dager i uken, heter det i en uttalelse fra Harward.

Ulike motiver

Økonomiske årsaker og ønske om tid med familien hevdes å være årsakene til at Harward takket nei. Noen hevder også at styret rundt Michael Flynn og Trumps væremåte er grunnen til at admiralen sa nei til jobben.

Ifølge CNN skal Harward ha hatt lange samtaler med Trump og at han som tjenestemann følte det svært tungt å si nei til en forespørsel fra landets øverste leder. Kanalen legger til at «kaos» i Det hvite hus var blant hovedårsakene til at admiral Harward takket nei til den høythengende jobben.

- Det er en rent personlig avgjørelse. Jeg er endelig i en unik posisjon til å få litt tid for meg selv etter 40 år i militæret, forklarer Hawrard AP.

Flynn gikk som kjent av denne uka av etter å ha løyet til visepresident Mike Pence vedrørende sine samtaler med Russland i forkant av at Trump tok over Det hvite hus.

Mange tomme seter

To kilder med kjennskap til saken opplyser ifølge NTB at Trump skal ha forsøkt å overtale Harward. Harward har en fortid hos elitestyrken Navy SEALs, blant annet som leder av gruppen som er spesialisert i operasjoner i Midtøsten. I 2003 var han medlem av Det nasjonale sikkerhetsrådet i Det hvite hus under president George W. Bush.

Donald Trump ligger historisk dårlig an i ansettelsesprosessen. Enhver nye president har flere hundre stillinger å besette, deriblant regjeringspostene. Som Dagbladet skrev i går er over 650 stillinger fortsatt ikke besatt, blant annet nesten halvparten av regjeringspostene.

Trump gir skylda på Demokratene i Senatet, som han mener bruker alle triks i boka for å gjøre ansettelsesprosessene vanskelige.