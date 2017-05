Robin investerte seg til drømmejobben

(Finansavisen): - Jeg liker å sitere Warren Buffett, og han snakker om å danse på vei til jobben. Og det er sånn jeg føler at jeg har det nå. Jeg har fått drømmejobben, sier Robin Øvrebø (28) til Finansavisen.

I en knapp måned har han hatt jobben som aksjeanalytiker i Odin Forvaltning. Hans jobb er, med bredt mandat, å finne de beste aksjemulighetene, og presentere dette for forvalterne av de ulike Odin-fondene.

Pantet flasker

Finansavisen kan fortelle at det hele startet i langt mindre skala. Øvrebø har alltid vært opptatt av sparing, og pantet mye flasker da han var barn. En bok om råvarehandel sendte ham en kort tur innom råvare-markedene som 17-åring, men det avgjørende øyeblikket var da han i 2007 kjøpte 1000 aksjer i Golden Ocean for 20 kroner stykket. Snart hadde investeringen doblet seg.

- Og når du er 18 år og investeringen dobler seg, da blir du litt blind. Men det fyret opp en interesse. Samtidig skjønte jeg at dette var en tilfeldighet, og det var da jeg begynte å lete etter en systematisk tilnærming til å velge aksjer på. Selv kaller jeg denne reisen verdireisen, sier Øvrebø til Finansavisen.

I gjennomsnitt har den årlige avkastningen på hans portefølje vært 24 prosent de siste ti årene.

Investeringsfilosofi

- Min investeringsfilosofi er veldig sammenfallende med Odin Forvaltnings, så dette var et naturlig valg. Som Warren Buffett sier: Go work for whoever you admire the most. Og jeg lengtet etter å komme inn i et fagmiljø, forteller Øvrebø.

- Har du provisjonslønn basert på avkastningen til de aksjene du finner frem til?



- Eh, det vet jeg ikke, sier analytikeren til Finansavisen.

- Men du får lønn?



- Ja, jeg får lønn. Men jeg tror ikke jeg spurte om lønnen en eneste gang i løpet av rekrutteringsprosessen, det var ikke det som var viktigst for meg, avslutter Øvrebø.

