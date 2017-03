Røde Kors krever gransking av massakre på båtflyktninger

Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) krever gransking av helikopterangrepet mot en båt utenfor kysten av Jemen, som kostet minst 42 flyktninger livet.

Fordømmer på sterkeste

ICRC er sjokkert over angrepet mot båten med nærmere 150 flyktninger, blant dem kvinner og barn, rundt 50 kilometer fra kysten av Jemen.

- Vi fordømmer på det sterkeste dette angrepet og beklager et slikt tragisk tap av menneskeliv, sier ICRCs operasjonssjef Dominik Stillhart.

Ifølge overlevende ble båtflyktningene angrepet av et Apache-helikopter og hadde ingen mulighet til å søke tilflukt. Hjelpearbeidere fra ICRC var til stede da de drepte og sårede ble brakt i land.

Hjerteskjærende

- Det var hjerteskjærende scener. Jeg så mange menn, kvinner og barn som enten var drept eller som hadde fått forferdelige skader, forteller hjelpearbeideren Eric Christopher Wyss, og fortsetter:

- Disse menneskene var selv på flukt fra konflikt, på leting etter trygghet og et bedre liv. De krigførende parter må straks granske hva som skjedde, sier Dominik Stillhart.

Krigsforbrytelser

Sjiamuslimske Houthi-opprørere grep makten i Jemens hovedstad Sana i september 2014. Noen måneder senere gikk Saudi-Arabia til krig mot opprørerne, i spissen for en koalisjon der også flere andre land i regionen deltar.

Ifølge FN er minst 10 000 sivile drept og nærmere 30 000 såret siden, og millioner av mennesker er drevet på flukt.

FNs høykommissær for menneskerettigheter Zeid Ra'ad Al Hussein anklager Saudi-Arabia for mulige krigsforbrytelser, og det samme gjør Amnesty International og Human Rights Watch.

Anklager Saudi-Arabia

De fleste om bord i båten som ble angrepet, var fra Somalia og skal ha vært på vei til Sudan. Myndighetene i Mogadishu anklager den saudiledede koalisjonen for å stå bak angrepet, men har foreløpig ikke fått svar fra Riyadh.

- Den saudiledede koalisjonen er ansvarlig for dette, sa Somalias utenriksminister Abdisalam Omer i går.

Uansett hvem som sto bak angrepet mot båtflyktningene, eller hva motivet måtte være, var det en krigsforbrytelse, slår ICRC fast.

- I henhold til internasjonal, humanitær lov, skal sivile ikke angripes. De krigførende parter må gjøre alt i sin makt for å verifisere at målene de angriper er militære objekter. De må også gjøre alt for å søke etter, finne og evakuere sårede, syke og skipbrudne, slår ICRC fast.

