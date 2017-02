Røkke og Fredriksen skaper nytt gigantrederi

(Finansavisen): Finansavisen skriver tirsdag at Farstad Shipping hadde engasjert meglerhus til å hente 650 millioner kroner i ny egenkapital da John Fredriksen og Kjell Inge Røkke for en drøy uke siden tok kontakt med bankene og varslet at de ville overta. Nå danner de et kjemperederi, Solstad Farstad, med 154 skip.

Startskuddet for Farstad-emisjonen, som etter hva Finansavisen erfarer lå an til å bli fulltegnet, skulle gått i går. Den blir det ikke noe av i den planlagte formen etter at Fredriksen og Røkke stiller med kapitalen. Fredriksens og Røkkes selskaper garanterer nå hele emisjonen på 650 millioner kroner, likt fordelt seg imellom, og ventes å tegne seg for cirka 450 millioner kroner.

På direkte spørsmål fra Finansavisen svarer Åge Remøy at hans nye selskap In Nord Invest hadde stilt opp og gitt en uforbeholden fulltegningsgaranti for den planlagte kapitalutvidelsen på 650 millioner kroner.

– Men vi fikk beskjed om at bankene gikk for en annen løsning, sier Remøy til Finansavisen.

På spørsmål om når dialogen mellom Røkke- og Fredriksen-siden startet, svarer Aker-sjefen Øyvind Eriksen følgende til Finansavisen.

– Kontakten mellom Hemen og Aker ble først konkretisert for noen uker siden, etter at det ble klart at Farstads andre alternativer ikke ble noe av.

Varslet bankene

John Fredriksens nære medarbeider Harald Thorstein, Aker-sjefen Øyvind Eriksen og Akers finansdirektør Frank O. Reite kontaktet fem av de store långiverne i Farstad Shipping fredag 27. januar, ifølge Finansavisen.

Da ble ledelsen i DNB, Nordea, Danske Bank, Swedbank og GIEK – Garantiinstituttet for eksportkreditt – orientert om Fredriksens og Røkkes interesse for å gå inn på eiersiden i Farstad.

Samtidig ble planen om en sammenslåing av Farstad Shipping, Solstad Offshore og Fredriksens Deep Sea Supply til et stort rederi med Solstad som det overtagende selskapet presentert.

Det var en løsning som bankene likte. De har lenge ønsket en konsolidering der man får færre, men større aktører i bransjen, skriver Finansavisen.

Den endelige avtalen mellom partene ble undertegnet søndag.

