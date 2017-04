Røkke og Gjelsten punget ut for privatjet

(Kapital): Et selskap eid av Kjell Inge Røkke-kontrollerte Aker og Bjørn Rune Gjelsten betalte i juni i fjor 136 millioner kroner for et privatfly av typen Falcon 900EX, skriver Kapital.

Flyet har vært i Akers eie siden 2007 , og transaksjonen kommer frem av de ferske årsregnskapene til Aker og flyselskapet G&A Air, som eies 50/50 av Aker og Gjelsten.

Ved årsskiftet 2015/2016 hadde flyet ifølge magasinet en bokført verdi på 157 millioner og en kostpris på 240 millioner.

På deling

Flysamarbeidet mellom de to tidligere forretningspartnerne ble ifølge Kapital først kjent for et par år siden i Røkkes årlige brev til Aker-aksjonærene.

Gjelsten og Røkke-kontrollerte Aker eide da hvert sitt privatfly av typen Falcon 900, men hadde funnet ut at de greide seg med ett fly på deling, formalisert ved opprettelsen av selskapet G&A Air.

Et kjøp av et flunkende nytt fly av typen Falcon 5X, med en startpris på 350 millioner kroner, ble ifølge magasinet imidlertid kansellert, og prosjektet gikk videre ved innkjøp av Akers ti år gamle fly.

Dette opereres av Sundt Air Management, som fakturerer brukerne på markedsvilkår.

Gjelstens Falcon 900EX, som ifølge Finansavisen opprinnelig kostet rundt 250 mill., ble i fjor solgt.

Aker og Gjelsten betaler nå 50.000 kroner hver i året til administrasjonskostnader, samt 1.325.000 kroner hver for å dekke verdireduksjon av flyet, og G&A Air går dermed ifølge Kapital omtrent i null på driften.

