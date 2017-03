Rolando (21) drev rundt på havet i 56 dager i en liten båt. Overlevde på mose og regnvann

(Dagbladet): - Jeg gråt og gråt da jeg endelig ble reddet. Jeg var for svak til å stå, så de måtte bære meg.

Det forteller den 21 år gamle philippinske fiskeren Rolando Omongos, som torsdag landet på Philippinene igjen etter å, på mirakuløst vis, ha overlevd 56 dager på havet uten mat og vann, ifølge The Guardian.

Onkelen døde

9.mars i år fant en japansk fiskebåt ham drivende på havet i en liten båt utenfor øya New Island i Papa Ny Guinea, 3200 km fra havna Rolando la ut fra 21. desember i fjor.

Den utrolige historien startet under en januarstorm, da Omogos og hans onkel, Reniel Omongos, ble separert fra fiskebåten sin og ble sittende på hver sin bitte lille båt, med minimalt med drivstoff og uten mat eller fiskeutstyr.

Rolando og onkelen ble fanget på de små båtene 10. januar. Fem dager senere gikk de tom for drivstoff. Senere kastet de motorene over bord, sånn at de skulle flyte høyere i vannet.

Etter noen uker på havet, døde onkelen.

- Rolando fortalte meg at de mistet stemmene sine etter en uke og at broren min døde litt senere. Sønnen min sa at han gråt, men at øynene hans var tørre, fortalte Omongos mor og onkelens søster, Rosalie Omongos, til AFP i forrige uke.

Mistet aldri håpet

Da onkelen døde tok Rolando ham om bord i sin båt i et par dager. Men da lukten begynte å bli sjenerende, måtte han senke sin døde onkel i havet.

Der, alene på havet, ba Rolando en bønn.

- Gud, ta vare på min onkel. Jeg må holde meg i live så noen kan fortelle nyheten til slekta.

Ifølge Rolando skal minst fire båter ha passert dem på havet hver eneste dag. Men båtene så ham aldri.

- Jeg mistet aldri håpet. Jeg ba. Jeg fortalte meg selv at minst en av oss måtte komme tilbake, sier Rolando.

Fryktet det verste

Og hjemme på Filippinene fryktet familien det aller verste.

- Vi hørte ikke fra dem på tre måneder. Vi trodde de var døde, sa Rolandos mor.

Og da de endelig fikk livstegn fra Rolando igjen, var budskapet ikke bare gledelig.

- Det er vanskelig for oss å akseptere min brors død, men vi er overlykkelige over å få vite at sønnen min er i live, sa Rosalie.

I løpet av de 56 dagene på havet gikk Rolando ned 20 kg. Da Rolando, som sluttet på skolen i sjette klasse, landet i Manila onsdag, sverget han på at han aldri kommer til å sette sine bein om bord en båt igjen.

- Kanskje jeg går tilbake til skolebenken i stedet, sier Rolando.