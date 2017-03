Romfartshistorie i natt: - Jeg er utrolig stolt. Det er en milepæl

(Dagbladet): - Vi har bevist at det mange sa var umulig, faktisk er mulig, sa Elon Musk, etter at SpaceX klarte å skyte opp og lande en rakett som har blitt skutt opp tidligere.

- Jeg er utrolig stolt. Dette er en utrolig milepæl i verdensrommets historie.

- Revolusjon

Det private amerikanske romfartsselskapet SpaceX jobber for å kutte kostnadene på romfart. Gjenbruk av bæreraketter er et godt stykke på vei.

Like før halv ett natt til fredag skjøt Musks selskap opp den brukte raketten. Raketten, en Falcon-9-rakett, er en del av en familie to-trinnsraketter, som benytter en blanding av petroleum og flytende oksygen som drivstoff.

Raketten ble brukt for å sende opp kommunikasjons-satelitten SES 10 i verdensrommet.

Og det hele var vellykket. Kun åtte minutter etter take-off landet raketten pent og pyntelig på et droneskip, med navnet «Of Course I Still Love You», i Atlanterhavet.

- Dette kommer til å være en stor revolusjon i romfarten, sier Musk.

Perfekt landing

Riktignok ble de som fulgte SpaceXs videofeed av oppskytningen snytt for landingsøyeblikket, da streamen falt ut i de avgjørende landingsøyeblikkene, men etter kun kort tid var videoen tilbake igjen, og da stod raketten fjellstøtt på droneskipet.

- Dette beviser at du kan gjenbruke en bærarakett, som er den dyreste delen av en rakett, sier Musk, ifølge CNN.

Raketten, som for rundt ett år siden, 8. april 2016, sendte CRS-8 Dragon til den internasjonale romstasjonen, er dermed den første i historien som har blitt brukt på to separate turer ut i verdensrommet.

Målet med rakettene er å øke tilgangen til verdensrommet.

- Hvis man kan finne ut hvordan man effektivt kan bruke raketter akkurat som flym vil kostnaden av tilgang til verdensrommet reduseres med så mye som en faktor på hundre, sa Musk til SpaceXs News i forkant av den vellykkede utskytingen.

- Det har aldri blitt laget et helt fartøy for gjenbruk tidligere. Det er det avgjørende gjennombruddet som trengs for å revolusjonere tilgangen til verdensrommet.

Katastrofal ulykke

Første gang en bærerakett klarte å lande vertikalt på jordas overflate, var i 2015. Operasjonen ble også gjennomfør av SpaceX, som jublende kunne se på at de skrev historie.

Siden den gang har de altså på suksessfullt vis klart å lande flere slike raketter.

I september i fjor var SpaceX utsatt for en katastrofal ulykke da en av Falcon 9-rakettene deres eksploderte under en test på oppskytningsplattformen Cape Canaveral i Florida.