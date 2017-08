Rømmer fra Erna til Trygve

(Dagbladet): Årsakene de oppgir er regjeringens nye reformer, kommune- og region sammenslåing, privatisering i helsevesenet, landbrukspolitikken, rovdyr, forsvar og nedleggelsen av Rygge sivile lufthavn.

- Jeg kan ikke være med i et parti som river ned alt rundt oss, sier Albert Larsen (67), Høyre-ordfører i Roan i Sør-Trøndelag i 2003-2011.

30.000 velgere

I august mistet Høyre 30.000 velgere til Senterpartiet, ifølge Norfakta, på oppdrag for Klassekampen og Nationen. I en tilsvarende måling i mai registrerte Norfakta 46.000 overløpere fra Erna Solberg til Trygve Slagsvold Vedum.

- 28.000 velgere tilsvarer ett prosentpoeng, opplyser Johan Giertsen i Poll of polls.

- Når det går opp for enda flere at Sp har giftet seg til et sosialistisk regjeringssamarbeid, som attpåtil kan få MDG og kommunistiske Rødt med på lasset, ja da tror jeg enda flere sindige, borgerlige bygdevelgere vil finne hjem til Høyre, sier John-Ragnar Aarset, generalsekretær i Høyre.

Tatt ut potensialet

Giertsen påpeker at Senterpartiets vekst i hovedsak er drevet av overgangen fra andre partier:

- Mens Ap og Høyre kan vokse ved å vinne tilbake egne velgere, har Sp tatt ut det potensialet for lenge siden.

44.000 Ap-velgere gikk til Sp i august, ifølge Norfakta.

- Risikoen for Senterpartiet er at Høyre og Ap lykkes i å mobilisere egne velgere. Da vil Sp gå ned, sier Johan Giertsen i Poll of polls.

Dagbladet har snakket med 10 lokale Høyre-profiler som har meldt overgang til Senterpartiet. Her forklarer de hvorfor.

RYGGE I ØSTFOLD

Aud Kristin Løken (69), Høyre-ordfører i Rygge 1999-2007.

- Jeg har meldt meg ut av Høyre etter over 40 år på grunn av regjeringens flyseteavgift og nedlegging av flyplassen på Rygge. Dessuten blir det ikke bedre tjenester med sentralisering, nærhet til innbyggerne betyr mest. Å slå sammen kommuner mot folkets vilje er mangel på respekt for demokratiet. Derfor skal jeg nå stemme Senterpartiet for absolutt første gang.

ANDØYA I NORDLAND

Benn Eidissen (59), Andøya, tidligere leder i Nordland Høyre og vararepresentant til Stortinget.

- Jeg skal stemme Senterpartiet for første gang. Partiet utgjør en viktig motvekt mot sentraliseringskreftene, som du finner både i Frp og Høyre, og store deler av Ap. Som næringslivsmann vil jeg si at stort ikke er bedre enn smått, snarere tvert om. Regjeringen står for en uforståelig skjev vekting mellom sør og nord i forsvarspolitikken. Nedlegging av Andøya flystasjon er et graverende og uforståelig politisk bomskudd. Denne regjeringen har dessverre glemt distriktene, derfor kan jeg ikke stemme Høyre.

ROAN I SØR-TRØNDELAG

Albert Larsen (67), Høyre-ordfører i Roan i Sør-Trøndelag i 2003-2011.

- Jeg har meldt meg inn i Sp nå på grunn av den meningsløse kommunereformen og regjeringens distriktspolitikk. Det Høyre jeg var medlem av i over 30 år finnes ikke lenger. Jeg kan ikke være med i et parti som river ned alt rundt oss. Høyre har mistet folkeligheten. Det var andre tider med Erling Norvik og Jo Benkow. Populistene har overtatt Høyre. De kan gjerne beskylde Trygve Slagsvold Vedum for å være populist, men det er de sjøl som er det.

VERDAL I NORD-TRØNDELAG

Anne Grete Valbekmo (46), kommunestyremedlem for Høyre i Verdal i 2007-2015, de siste fire årene som gruppeleder.

- Jeg kjente mer og mer i magen at Høyres grunnverdier blir feil for meg. Som ansatt i Helse Nord-Trøndelag er jeg veldig uenig i privatiseringspolitikken til regjeringen. Vi kan ikke la markedskreftene styre velferden eller selge ut naturressursene. Jeg skal stemme Senterpartiet, som kjemper for distriktene mot avfolking.

HOL I BUSKERUD

Arne Skogheim (79), Høyre-ordfører i Hol kommune i Buskerud fra 1988-2003.

- Jeg kjenner ikke igjen det Høyre jeg en gang ble medlem i. Sentraliseringsbølgen og reformene har ikke tjent distrikts-Norge. Derfor vil jeg prøve noe annet. Regionreformen med en region fra Haugastøl til Halden, styrker i hvert fall ikke lokaldemokratiet. Det blir ikke akkurat mer nærpoliti av å legge ned lensmannskontoret i Ål. Jeg hadde tro på Erna som statsminister, men er skuffet over det Høyre har fått til i regjering.

FREDRIKSTAD I ØSTFOLD

Lise Thorsø Mohr (61), bonde og profilert landbruksblogger, som alltid har støttet Høyre.

Sammen med ektemannen Gustav er Lise Thorsø Mohr en av de største melkeprodusentene i Østfold med 70 melkekyr på Thorsø herregård som omfatter 14.000 dekar med ei strandlinje 16 km i Fredrikstad kommune.

- Jeg har stemt Høyre i hele mitt liv, men mistet fullstendig tilliten etter stortingsvalget i 2013. For meg var det sjokkerende at Erna ga Landbruksdepartementet til Frp, som aldri har interessert seg for jordbruket. Vi trodde alle at nestoren Svein Flåtten skulle bli landbruksminister. Han nyter stor tillit og hadde skapt en helt annen ro enn Sylvi Listhaug gjorde. Norske bønder er lojale. Vi som er store er opptatt av at Norge også skal ha små og mellomstore gårdsbruk. Når jeg nå velger Senterpartiet er det fordi det er et genuint og kunnskapsbasert parti som er opptatt av å ivareta distriktslandbruket i hele Norge.

TINN I TELEMARK

Bjørn Sverre Birkeland (53), ordfører i Tinn kommune i Telemark, leder av Tinn Høyre i 2013-14, meldte overgang til Sp.

- Vi hadde stått på stand i Rjukan under valgkampen i 2013 og lovet velgerne at en blå regjering skulle bevare lokalsykehuset. 17. juni 2014 vedtok Stortinget med Høyres stemmer å legge ned sykehuset vårt på Rjukan. 11. august sa jeg opp alle mine politiske verv. Jeg følte meg sviktet og stukket i ryggen. Det måtte jeg ta konsekvensen av. Jeg er fortsatt forbannet på de sentraliseringskåte liberalistene i Høyre sentralt. Som verdikonservativ har jeg funnet meg veldig godt til rette i Senterpartiet.

NESSET I ROMSDAL

Magne Gunnar Bugge (61), Høyre-representant i kommunestyret i 28 år i Nesset i Romsdal.

- Jeg har stemt Høyre ved hvert eneste valg siden jeg fikk stemmerett på 70-tallet. Det er mye bra med regjeringens politikk, men kommunereformen og politireformen rammer distriktene på en uheldig måte. Da dette ble trumfet gjennom, rant det over for meg. Jeg ser ikke fordelene med å slå sammen Nesset med Molde. Det oppleves rart å bli Senterparti-velger, men det er det eneste partiet som har stått opp for distrikts-Norge.

SØGNE I VEST-AGDER

Lajla Elefskaas (66), tidligere kommunestyremedlem for Høyre i Søgne i Vest-Agder.

- Jeg har vært en lojal Høyre-velger i alle år. Men nå er det nok. Regjeringens beslutning om å tvangssammenslå Søgne med Kristiansand og Songdalen var dråpen som fikk begeret til å flyte over. Hvorfor skal alt overkjøres? Vi er en velfungerende kommune med 11.000 innbyggere, som ikke forstyrrer noen. Vi hadde en folkeavstemning som sa klart nei. Jeg føler meg lurt av kommunalminister Jan Tore Sanner og regjeringen. Derfor skal jeg nå stemme Senterpartiet for første gang. Jeg tror mange i Søgne vil gjøre det samme.

RYGGE I ØSTFOLD

Johnny Trandem (57), tidligere gruppeleder for Høyre i Rygge kommunestyre, nå leder for kontrollutvalget.

- Jeg var med å starte Rygge Unge Høyre i 1977, men meldte meg ut i protest mot at vår Høyre-ledede regjering sviktet Rygge sivile lufthavn i 2016 ved å innføre flyseteavgiften. Arrogansen til Erna Solberg og Høyre-ledelsen var skuffende da 500 ble arbeidsledige over natta på en flyplass der en milliard er investert. Dette er ikke næringspartiet Høyre verdig. De fortjener å svi for å gjøre så dumme vedtak. Jeg skal nå stemme Senterpartiet fordi de er imot en tredje rullebane på Gardermoen og står på for å gjenåpne Rygge. Dessuten har Sp en fornuftig rovdyrpolitikk.

Svartmaling

Høyres generalsekretær John-Ragnar Aarset lar seg ikke stresse av velgerflukten.

- Målingene viser at de velgerne vi har hatt på utlån til Sp er på full fart tilbake til Høyre, fra 46.000 i mai til 30.000 nå. Mitt inntrykk er at det er et stemningsskifte nå, der mange begynner å bli kraftig lei av den svartmalingen Trygve Slagsvold Vedum tegner av livet på bygda, sier Aarset.

Han tror ikke folk kjenner seg igjen i elendighetsbeskrivelsen.

- Det er tross alt i distriktene vi har den kraftigste nedgangen i arbeidsledigheten. I fiskeriene, havbruket, reiselivet, industrien, skognæringen og mineralnæringen går det bedre enn på lenge. Det er i distriktene disse verdiene skapes, og det viser at politikken vår virker.

- Distriktene trenger Høyre for å gjennomføre den enorme samferdselssatsingen vi er i gang med, som bygger by og land sammen. Bygdene trenger en politikk som gir småbedriftsfolk et klapp på skuldra, ikke et klaps over fingrene. Vi trenger en politikk som oppmuntrer til å ta i bruk lokalt ressursgrunnlag i distriktene, og vi skal respektere eiendomsrett, sier John-Ragnar Aarset.

Ekspressfart

Trygve Slagsvold Vedum hevder at Høyre får svi fordi partiet har valgt å overkjøre folk lokalt.

- Som student lærte jeg at konservativ politikk er gradvis kunnskapsbasert endring. Nå ser Høyre-folk at regjeringen gjør endringer som verken er gradvise eller kunnskapsbaserte, sier Sp-lederen.



- Høyre har i ekspressfart gjennomført en kaotisk kommune- og regionreform, presset gjennom politisentralisering og bygd ned lokalt heimevern. I tillegg kommer lite gjennomtenkte avgifter og en uforståelig rovdyrforvaltning. Jeg skjønner at folk vil ha en annen retning, sier Trygve Slagsvold Vedum.