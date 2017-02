Rørleggeren (52) ble kjapt mindre kontaktbar. - Det siste han sa var «jeg tør ikke»

(Dagbladet): Gjermund Cappelen har navngitt flere personer fra sin egen hasjliga.

Den første han oppga navnet på, under avhør med Asker og Bærum-politiet, var den såkalte rørleggeren (52).

Aldri forklart seg

Rørleggeren var mannen som hadde ansvar for hasjlageret som politiets spanere raidet natt til 18. desember 2013, og ble i fjor dømt som et sentralt medlem i ligaen.

Men den 52 år gamle rørleggeren hevder å være svært syk.

Da han møtte i egen ankesak 31. januar, hvor han står tiltalt for å ha vært medlem av Cappelens hasjliga, satt han med ei jakke over hodet og en lue trukket godt ned i ansiktet, mens han vugget fram og tilbake.

Han svarte ikke på et eneste spørsmål.

Pågrepet i bilen

I dag vitnet politimannen som pågrep rørleggeren, den 20. desember 2013.

- Oppdraget var å pågripe N.N (rørleggeren), uten at N.N (annen navngitt person i nettverket) fikk det med seg, begynner politimannen.

- Vi var to betjenter på jobben, men det var en hektisk dag, der vi endte i en leiebil uten blålys - så vi måtte improvisere, fortsetter han.

Politibetjentene kjørte først forbi leiligheten til den andre navngitte personen i hasjligaen, og kunne da se to personer utenfor boligen.

Litt seinere kjørte rørleggeren fra samme bolig, i sin egen varebil.

Politibetjenten gikk da ut av leiebilen, mens kollegaen gjennomførte en parkering som innebar at han stengte veien slik at rørleggeren ble nødt til å stanse.

- Jeg gikk da bort til bilen, åpnet døra, legitimerte meg og tok fra mannen nøkler og mobiltelefon, sier polibetjenten.

Deretter førte han rørleggeren over i leiebilen de to politimennene disponert, før han gikk tilbake til rørleggerens varebil og parkerte den.

- Jeg brukte noen sekunder på det. Da jeg kom tilbake i bilen var han allerede i samtale med min kollega.

«Jeg tør ikke»

Men rørleggeren sa ikke mye, ifølge politimannen.

- Vi stilte ham spørsmål, og spurte om han ville forklare seg.

- Han svarte da «Jeg tør ikke», sier politimannen, som etter spørsmål fra retten beskriver rørleggerens framtoning i bilen ytterligere:

- Han var innesluttet og framoverbøyd. Han hadde hendene i fanget og vugget fram og tilbake og gned seg i tinningene.

- Han ble også mindre og mindre kontaktbar. Vi spurte om han trengte en lege. Da svarte han ikke. Etter det var det ikke mulig å få kontakt med ham.

Viktig vitne

Ifølge Dagbladets kilder kan rørleggeren være et svært viktig vitne i saken mot Eirik Jensen og Gjermund Cappelen. Spesialenheten for politisaker mener rørleggeren blant annet jobbet på badet som Cappelen skal ha fått pusset opp for Eirik Jensen, ifølge tiltalen en gave med en verdi på 292 000 kroner.

Politimannen som i dag har forklart seg om pågripelsen av rørleggeren, sier at han oppfattet mannen som «normalt velfungerende» fram til pågripelsen.

- Det tok noen noen minutter før han endte i den tilstanden jeg beskrev tidligere, sier politimannen.

- Vi måtte jo improvisere, og det kan oppleves som et sjokk å få en politimann inn i bilen på den måten han fikk. Det ble en kontant pågripelse som skjedde fort - men under selve pågripelsen svarte han greit.

Politimannen fortsetter:

- Han var oppegående og satt seg selv inn i bilen, men etter at jeg hadde ordnet med parkeringen var han betydelig vanskeligere å få kontakt med.

- Det siste jeg hørte var «Jeg tør ikke». Etter det vekslet han mellom å gni seg i tinningen og vugge fram og tilbake.