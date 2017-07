Roy Erik (71) fikk mysteriefisk på kroken:

(Dagbladet): Auxid er en fiskeart som ikke er blitt registrert i Norge siden 1967, ifølge Store Norske Leksikon. Nå kan det ha endret seg.

Nettstedet Hooked.no har omtalt fisketuren til Roy Erik Lindberg (71) onsdag kveld ved Svalerødkilen utenfor Halden. Askim-mannen og kona var ute etter makrell, men det de fikk på kroken var noe ganske annet.

- Jeg trodde nesten det var en sel, fordi vi ser en sel der innimellom. Så kraftig var den, sier Lindberg til Dagbladet.

Undret over fangsten

Lindberg skjønte med en gang at her var det noe spesielt, for denne fangsten hadde ikke ekteparet sett maken til.

- Vi måtte kjempe for å få den opp, og da vi først fikk den opp til overflaten hoppet den i været som en ørret kan gjøre. Sammen løftet vi den om bord, og da ble den ganske rolig, forteller han.

Så la Halden Arbeiderblad ut bildet av fisken lørdag forrige uke.

Hva slags fisk er dette, spurte lokalavisa leserne sine.

«Den ser ut som en slags makrell, men hvilken type er det? Vekta viser 1,5 kilo. Fisken er 44 centimeter lang.»

Ligner auxid

Fiskernettstedet Hooked.no konkluderte med auxid.

En av de som mener det kan være korrekt, er biolog Roy Nordbakke.

Til Dagbladet sier den pensjonerte førsteamanuensisen ved Høgskolen i Østfold følgende om bildet av fisken:

- Først trodde jeg at det dreide seg om en stripet pelamide (beslektet makrellfisk), en fisk som ble tatt i garn i Iddefjorden for to-tre år siden, men ryggfinnen ser ut til å være endel kortere og sitter lenger fram.

Kan være tilfeldig stim

Dersom det faktisk er en auxid, er fangsten oppsiktsvekkende, ifølge Nordbakke.

Han beskriver en subtropisk tunfisksort som trives i varmere farvann.

Fisken kan, ifølge Store Norske Leksikon, bli opptil 3 kilo tung og 61 centimeter lang, og skal ha blitt fisket i Oslofjorden tilbake i 1967.

- Den ser ut som en tjukk makrell, og er en stimfisk som jakter på sild og mindre makreller. Dersom det er en auxid, vil jeg anta at det dreier seg om næringsvandring, sier Nordbakke om fisken han tror er et medlem av en tilfeldig stim.

Må undersøke nærmere

Biologen beskriver en utvikling der flere fiskearter, deriblant auxidens slektning makrell, har trukket lengre nordover enn tradisjonelt.

Vandringen har skjedd i takt med økte havtemperaturer.

Nordbakke understreker imidlertid at han ikke har fått sett på fisken, annet enn på bildet publisert av aviser. Derfor ønsker ikke biologen å slå fast at det er en auxid.

- Bildet jeg har sett, er av en fisk som har vært i fryseren. For å være sikker, må jeg se nærmere på den, sier Roy Nordbakke til Dagbladet.

Mulig rekord

Dersom fisken faktisk er en auxid, kan Roy Lindberg gjøre krav på en rekord.

Dette ettersom det ikke registrert noen norgesrekord på fiskearten i Villmarksliv sine offisielle lister.

- Noen har sagt til meg at jeg må påberope meg norgesrekorden, men det vet jeg ikke hvordan man gjør, sier en munter Lindberg til Dagbladet.

Fangsten, som nå ligger i fryseren, blir ikke middagsmat.

- Den blir ikke rørt med det første, nei. Det er visst en god matfisk, men jeg vil heller få noen til å stoppe den ut. Det blir et morsomt minne, slår Lindberg fast.