Russen bombet politimesteren med over 1000 e-poster i protest mot alkoforbud

(Dagbladet): Mye har vært skrevet og sagt om Politidirektoratets ønskede forbud mot medbrakt alkohol på årets store russetreff. Foran det store landstreffet i Kongeparken utenfor Stavanger neste helg har konflikten mellom russen og politiet foreløpig toppet seg:

I går sendte arrangørene av landstreffet ut en SMS til samtlige 13 000 påmeldte, der de ble oppfordret til å sende en protest-e-post som ble videresendt til politimesteren og visepolitimesteren i Sør-Vest politidistrikt, samt ordførerne i Stavanger, Sandnes og Gjesdal (der Kongeparken ligger). Stuntet ble først omtalt av Aftenbladet.

Responsen fra russen var overveldende.

- I morges lå det 800-900 e-poster i innboksen min. Det ble en ryddejobb med sletting, sier fungerende visepolitimester Leif Ole Topnes til Dagbladet.

- Engangsdumhet

Topnes legger ikke skjul på at han synes aksjonen var en svært dårlig idé.

- Det var en dårlig måte å få oppmerksomhet på, og medførte ekstra styr på et tidspunkt da jeg hadde andre, viktigere ting å gjøre, sier visepolitimesteren, som kaller stuntet for en «engangsdumhet», som kan få utilsiktede konsekvenser for politiets åpenhet overfor publikum.

- Vi har åpent tilgjengelige e-postadresser, men dersom vi stadig blir utsatt for slike aksjoner, kan det føre til mindre tilgjengelighet, sier han.

Arrangørens pressetalsmann Aasmund Lund tar selvkritikk på aksjonen han satte i gang.

- Dette kunne vi nok ha gjort annerledes, og ble tatt på senga. Vi trodde det ville komme 30-40 e-poster - da vi rundet 1000, stoppet vi aksjonen, sier han.

Avklaring

Saken bunner i et brev fra Politidirektoratet til politidistriktene, sendt i begynnelsen av mars. Der bes det om at politiet retter seg etter Helsedirektoratets tolkning av alkoholloves paragraf 8-9, fjerde bokstav, om å nyte medbrakt alkohol på offentlig sted.

Loven har i nærmest uminnelige tider forbudt dette, men politiet har i praksis tillatt russen å nyte medbrakt alkohol på iallfall visse områder ved de store treffene.

Etter at 300 i fjor måtte få behandling for alkoholrelaterte skader under landstreffet i Halden, ba kommunen Helsedirektoratet om en ny lovtolkning, der det slås fast at også russetreffene rammes av bestemmelsen, selv om området er avsperret; treffene kan ikke regnes som privatfester.

Politidirektoratets anmodning har fått ulike utslag for de forskjellige landstreffene. På Lillehammer skal så vel russ om kjøretøy ransakes ved innslipp; i Bø viderebringes fjorårets praksis fordi arrangementet går av stabelen allerede denne helga, mens på Tryvann i Oslo løses problemet delvis ved å bygge en gigantisk nattklubb, og medbrakt er tillatt utenfor denne.

Frykter mer smugling

Når det gjelder Kongeparken, har det vært skrevet mange spaltemeter om forbudet den siste uka. Sandnes-russepresident Terje Hetland skriver i et leserinnlegg i Aftenbladet at forbudet er en kollektiv straff, som vil føre til mer smugling og høyere aktivitet utenfor treffområdet. Andre frykter forbudet vil føre til mer narkotikabruk, og at feiringen vil spre seg til omkringliggende områder.

Men i kveld opplyser visepolitimester Topnes at ingenting blir forandret i Kongeparken i forhold til i fjor.

- Det er forbudt å drikke medbrakt der det er skjenkebevilling, men lov til å drikke medbrakt i den private sfære, det vil f.eks. si i bilene, sier han til Dagbladet.

Arrangørens talsmann Aasmund Lund, som i dag møtte Topnes til møte, bekrefter visepolitimesterens opplysninger, og mener media har blåst saken ut av proporsjon.

- Reglene er ikke endret fra tidligere år. Som før er det ikke lov til å drikke medbrakt på offentlig sted, mens det er tillatt inne i telt og biler på campene, sier han til Dagbladet.

Store mannskaper

Lund sier et hovedmål for arrangøren er å holde russen inne på arrangementsområdet, der det fins et omfattende sikkerhetsopplegg, framfor at de søker mot steder i omegnen.

- Vi har 1000 personer i sving på dugnad. I tillegg kommer 400 vakter, 150 fra Røde Kors og eget brannvesen. Gjesdal lensmannskontor flytter dessuten til festivalområdet under arrangementet, sier han.

