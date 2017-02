(Dagbladet): Det har bygget seg opp et stort og kaldt høytrykk nord i Russland. Lufta, som har ligget og avkjølt seg over land en stund, siger nå mot Skandinavia, samtidig som det blir sterkere.

- Det kan bli et tosifret antall minusgrader hvis det sprekker opp. For om det blir klarvær, taper vi mye varme til verdensrommet, og da blir det skikkelig kaldt, sier vakthavende meteorolog ved Meteorologisk Institutt Vibeke Thyness til Dagbladet.

Det kraftige vinterlige høytrykket fører til at det blir ordentlig vinterkaldt i store deler av landet denne uka.

Usikkert hvor kaldt

Thyness forklarer at temperaturen Østafjells er veldig avhengig av hva som skjer med skydekket, men at man i Sør-Norge kan få over ti minusgrader.

- På Vestlandet er det allerede lite skyer og man kan vente en avkjøling allerede i natt, og at det er lite som kan hindre kulda fra å slippe til i vest, slår meteorologen fast.

Også i kyststrøkene vil det bli kaldere både i sør, og lenger nord i Møre og Romsdal og i Trøndelag-fylkene.

Men helt nord vil det ikke bli kjølig like lenge. Mens det i går var temperaturer ned mot tjue minusgrader, vil det ikke bli like kaldt i senere i uka. Årsaken er at høytrykket fra Russland presses sørover.

Oppsiktsvekkende varmt på Svalbard

Aller lengst nord, på Svalbard, vil det fortsette å være unormalt mildt.

- Høytrykket som ligger over land, presser lavtrykkene nordover. Så på Svalbard blir det temperaturer langt over det som er å forvente i februar. I dag har vi hatt nesten seks plussgrader på flyplassen. Den utviklingen kommer også til å fortsette i dagene som kommer, sier Thyness.

Høytrykket over Finland sender varmluft opp til ishavet og #Svalbard, mens kaldluft strømmer østfra mot #Norge fra Russland pic.twitter.com/Yn5ACOqGrP — Meteorologene (@Meteorologene) February 6, 2017

- Det er lite som tyder på at høytrykket flytter på seg denne uka. Høytrykket presses sørover, så for Nord-Norge sin del er nok kulda over til helga, mens i sør tror jeg vi vil påvirkes at høytrykket inn i midten av neste uke, sier meteorologen.

For folk som venter på snø, så har Thyness ingen gode nyheter å komme med. Men det er ingen fare for at snøen som nå har kommet, vil forsvinne.