Russerne lover å opprettholde visumnekt for SV-Bård og Venstre-Trine

(Dagbladet): Det vakte oppsikt da det i slutten av januar ble kjent at Russland nekter visum til stortingsrepresentantene Trine Skei Grande (V) og Bård Vegar Solhjell (SV) i forbindelse med en planlagt komitereise til Moskva.

Disputten vies stor plass i det flammende brevet Russlands ambassade i dag har sendt til et knippe norske journalister.

Russerne mener de har vært tydelige hele veien på at Norges implementering av EU-sanksjonene mot Russland får konsekvenser - og påstår at de leverte en liste over personer som ble nektet innreise til Russland allerede i november, altså lenge før Stortingets komite bestemte seg for å reise dit.

«Vi regnet med at norske kolleger ville være ærlige med dem som sto på listen og direkte informere dem.», skriver den russiske ambassaden i brevet.

Foreslo byttehandel

Videre hevder de at de har foreslått en byttehandel for norske myndigheter, slik at de to politikerne likevel kunne få visum hvis Norge fjernet to russere fra den norske sanksjonslista mot Russland.

«Fra russisk side ble det bekreftet at man er innstilt på å bidra til å aktivisere dialogen på alle områder, herunder parlamentariske kontakter som er et viktig element i mellomstatlige forhold og uttrykt vilje til å finne løsninger på den nåværende situasjonen. Blant annet foreslo man et kompromiss som innebar at et paritetstall av personer fjernes fra sanksjonslistene på gjensidig grunnlag. Likevel ble forslaget avvist av den norske part.», forklarer den russiske ambassaden i brevet.

Saken ble ifølge russerne diskutert på et møte senest 1.februar, men skal ha vært tema på flere møter mellom Utenriksdepartementet og Russlands ambassadør i Norge, uten at partene har klart å komme til enighet.

Følgelig kommer de to politikerne ikke få visum til Russland neste gang de søker heller, skal man tro Russlands ambassade:

- Ikke på veldedighetskveld

«Men ingen må ha illusjoner. Vi er ikke på en veldedighetskveld. Hvis det på nytt blir levert dokumenter for visa for Trine Skei Grande og Bård Vegar Solhjell skal de igjen bli nektet innreise.», skriver de i brevet.

I brevet minner de om at daværende formann for statsdumaen, som ble oppført på EUs sanksjonsliste, kategorisk ble nektet innreise av norske myndigheter til en konferanse for parlamentspresidenter i 2014 - til tross for at vedkommende hadde en personlig invitasjon.

«Denne uvennlige handlingen utløste ingen reaksjoner fra norske parlamentarikere og medier. Men er det noe overraskende?», spør ambassaden i brevet.

Dagbladet har forsøkt å få en kommentar fra både Solhjell, Skei Grande, og det norske Utenriksdepartementet, foreløpig uten å ha fått svar.

Leder Anniken Huitfeldt i Stortingets utenriks- og forsvarskomite er ordknapp i sine uttalelser.

- Norge og Russland er naboland. Vi behøver og ønsker dialog, uavhengig av skiftende politiske værforhold, sier hun i en sms til Dagbladet.

Saken oppdateres