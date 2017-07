Russerne om USAs nye lovforslag: - En ekstremt lite vennlig handling

(Dagbladet): Onsdag ble det republikanske flertallet enige om et lovforslag angående sanksjoner mot Russland. Ifølge CNN vil forslaget, dersom det undertegnes av president Donald J. Trump, skjerpe tiltakene mot landet i øst.

Det vil også hindre Trump i å svekke disse uten støtte fra Kongressen.

- Jeg er glad for å kunne erklære at vi har nådd en enighet, sa senator Bob Corker, lederen for republikanerne i Senatets utenrikskomité, ifølge CNN.

- Triste nyheter

Lovforslaget kommer med stor sannsynlighet til å sendes til USAs president Donald Trump.

Han kan velge mellom å underskrive eller nedlegge veto mot forslaget.

Ifølge Det hvite hus har Trump ennå ikke bestemt seg for hvorvidt han vil underskrive lovforslaget eller ikke. Dersom han gjør det, kan det bli aktuelt med mottiltak fra russisk hold.

Det forteller Dmitry Peskov, talsmann for myndighetene i Kreml.

- Dette er ganske triste nyheter for vårt bilaterale forhold. Vi snakker om en ekstremt lite vennlig handling, mener Peskov, ifølge Reuters.

Kastet ut diplomater

Lovforslaget omfatter også sanksjoner mot Iran og Nord-Korea. Det er to andre land med et forhold til USA som har forverret seg den siste tiden.

For Russlands del, brøt store deler av det diplomatiske samarbeidet med amerikanerne sammen i desember.

Da kastet daværende president, Barack Obama, ut 35 russiske diplomater, samtidig som USA konfiskerte to russiskeide eiendommer.

Dette etter anklager om innblanding i fjorårets amerikanske valg.

Kreml nekter for skyld

- Det bekymrer meg, og det burde bekymre alle, sa Obama i etterkant av at både FBI og CIA hadde konkludert med at russiske hackere hadde forsøkt å skade valgkampanjen til Demokratenes presidentkandidat, Hillary Clinton.

I etterkant av utsagnet til Obama, har Russland gjentatte ganger nektet for at de sto bak valghackingen. Blant disse, var da Donald J. Trump møtte Vladimir Putin i Hamburg tidligere denne måneden.

Da skal presidenten, som gjentatte ganger har sådd tvil rundt russernes angivelige innblanding, ha tatt opp temaet med kollegaen.

- Jeg spurte: «gjorde du det?», og han svarte nei. Absolutt ikke. Så spurte jeg han om det en gang til, på en helt annen måte, og han svarte: «absolutt ikke», sa Trump om sin samtale med Vladimir Putin, ifølge The Guardian.