Russisk ambassadør møtte flere Clinton-rådgivere under valgkampen, ifølge Kreml

Russlands ambassadør til USA - Sergej Kisljak - møtte noen av rådgiverne til Hillary Clinton før presidentvalget i november i fjor.

Det melder en talsmann for Kreml - Russlands regjering.

- Hvis du ser på noen av dem som var tilknyttet Hillary Clintons valgkamp, vil man trolig se at ambassadør Kisljak hadde mange møter av den typen, sier Dmitrij Peskov, talsmann for Russlands president Vladimir Putin, i et intervju med CNN søndag.

Ifølge Peskov dreide møtene seg ikke om valg og valgprosess, og han avviser nok en gang at Russland blandet seg inn i den amerikanske valgkampen for å påvirke utfallet av presidentvalget, slik amerikansk etterretning har konkludert med.

Flere personer med tilknytning til Donald Trump har blitt kritisert for å ha møtt den russiske ambassadøren til USA før Trump ble president.

Peskov hevder i CNN-intervjuet at Russland har blitt «demonisert» av de mange påstandene.

President Trump har sagt at han er klar til å samarbeide med Moskva, men det er enn så lenge ikke klart når han og Putin skal ha sitt første møte ansikt til ansikt. De to har kun snakket med hverandre på telefon.

(NTB)