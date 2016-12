Russisk fly med 92 passasjerer styrtet i Svartehavet

(Dagbladet): Et russisk fly skal ha styrtet i Svartehavet. Flyet forsvant fra radaren få minutter etter avgang i Sotsji i natt, melder det russiske nyhetsbyrået Tass.

Regionale myndigheter bekrefter overfor Tass at et fly er forsvunnet, og en kilde i den russiske regjeringen melder at det savnede flyet er av typen Tu-154.

Like før klokka 08.30 bekrefter det russiske forsvarsdepartementet at en person er funnet omkommet etter flyulykken. Forsvarsdepartementet opplyste tidligere søndag morgen at flyet har styrtet i Svartehavet. Det skal også være funnet vrakrester omtrent 1,5 kilometer unna flyplassen hvor flyet lettet.

- Kroppen til en person som omkom i flykrasjet ble funnet seks kilometer utenfor kysten av Sotsji, og ble tatt om bord i et redningsskip, sier departementstalsmann Igor Konasjenkov til russiske nyhetsbyråer, ifølge NTB. Det er så langt ikke meldt om overlevende.

Flyet tilhører det russiske forsvarsdepartementet, og var på vei til Latakia i Syria.

Vrakrester

Nyhetsbyrået Interfax forteller videre at flyet forsvant fra radaren omtrent 20 minutter etter avgang klokken 01.20 norsk tid.

Årsaken til styrten er foreløpig uklar, men de tidligste spekulasjonene er rettet inn mot teknisk svikt.

- Rester av Tu-154-flyet til det russiske forsvarsdepartementet ble funnet på 50 til 70 meters dybde, rundt 1,5 kilometer utenfor Svartehavskysten til byen Sotsji, sier det russiske forsvarsdepartementet ifølge NTB.

Det ble først meldt at flyet hadde 91 personer om bord, men dette tallet er senere oppjustert til 92 av det russiske forsvarsdepartementet, ifølge Russia Today.

Fly med dårlig rykte

Ifølge Tass er det primært musikere fra Alexandrov-ensemblet, som er koret til Russlands væpnede styrker, og ni journalister om bord på flyet. Flyet var på vei til en russisk militærbase i Latakia-provinsen i Syria, ifølge nyhetsbyrået AP.

Flytypen det skal være snakk om her, Tu-154, er den samme som styrtet i Smolensk, vest i Russland, i 2010. Da omkom 96 mennesker, deriblant den polske presidenten Lech Kaczynski.

I oktober 2001 ble et fly av samme typen - på vei fra Tel Aviv til Novosibirsk i Russland - skutt ned over Svartehavet. Alle 78 om bord mistet livet.

Flyet er produsert av det sovjetiske - og senere russiske - selskapet Tupolev siden 1968.

Dagbladet følger saken.

Tupolev Tu-154 * Tremotors passasjerfly med en kapasitet på rundt 160 passasjerer. * Produsert av det sovjetiske og senere russiske selskapet Tupolev siden 1968. * Tu-154 var motstykket til Boeings 727. * Det er produsert drøyt 1 000 eksemplarer av flyet, som finnes i en rekke varianter. I overkant av 200 av flyene brukes fortsatt. * Flyet ble utviklet for å fylle behovet til det sovjetiske flyselskapet Aeroflot. Selskapet bruker ikke lenger modellen. * Flytypen har vært involvert i en rekke ulykker og har et dårlig sikkerhetsrykte, selv om de fleste ulykkene har skyldtes menneskelig svikt. * Det var et Tu-154 som styrtet i Operafjellet på Svalbard i 1996. 141 mennesker mistet livet i det som er den verste flyulykken på norsk jord noensinne. * I 2010 styrtet et Tu-154M under innflyging til russiske Smolensk. Blant de 96 som mistet livet var Polens president Lech Kaczynski og flere polske toppolitikere, embetsmenn og offiserer. (NTB)