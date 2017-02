Russisk lekeland: Barn leker stormingen av Berlin i 1945

En kopi an den tyske riksdagsbygningen som ble stormet av Den røde arme i mai 1945 skal bygges i et militært lekeland utenfor den russiske hovedstaden Moskva. Det lover den russiske forsvarsministeren Sergei Shoigu.

Patriotisk kampanje

- Vi bygger riksdagen i Patriot-parken. Ikke i full størrelse, men likevel. Nå vil våre folk fra ungdomshæren storme ikke bare en hvilken som helst gammel greie, men den faktiske bygningen, sier han.

81 000 sovjetiske soldater døde under sluttkampene om Berlin, ifølge Wikipedia. De tyske tapene var på 150 000 soldater, mange av dem var barn i uniform. I tillegg døde det minst 150 000 sivile i de voldsomme sluttkampene for Hitler-Tyskland.

Byggingen av kopien av den tyske riksdagsbygningen er en del av president Vladimir Putins patriotiske kampanje. Dyrkingen av seieren over Hitler-Tyskland under 2. verdenskrig har blitt en av de ideologiske bærebjelkene i Putins Russland.

Russland og krigen

Det var Sovjetunionen som mer enn noen andre bar de store ofrene i bekjempelsen av nazismen. Tallene er ennå usikre, men rundt 20 millioner sovjetborgere mistet livet som direkte resultat av kampene. Alle russiske familier var berørt med tap av nære slektninger. Det er en grunn til at 2. verdenskrig er mye mer til stede i folks bevissthet i Russland enn i andre europeiske land som kjempet på alliert side.

En annen grunn er at patriotismen som knyttes til 2. verdenskrig - som på russisk heter Den store fedrelandskrigen - også kan brukes i dagens politiske virkelighet. Den russiske annekteringen av Krim i 2014 har gitt dyrkingen av seieren under 2. verdenskrig ny aktualitet. De er begge patriotiske dyder i dagens Russland.

Dyrking av triumfen

For to år siden bygget russiske myndigheter et militært lekeland for barn i Kubinka utenfor Moskva. Det er her riksdags-kopien skal bygges. Fra før av er det stridsvogner, granat-kastere og andre moderne våpen i parken, der barn kan leke realistiske krigs-leker. Parken ble åpnet av Vladimir Putin selv.

Det fremste av alle russiske bilder fra 2. verdenskrig er nettopp stormingen av riksdagen to dager etter at Hitler hadde tatt sitt eget liv i bunkeren ikke langt unna. Nå skal dyrkingen av denne triumfen nå nye generasjoner av patriotiske russere, selv om forsvarsminister Shoigu ikke sa noe om når riksdags-kopien skal stå ferdig.