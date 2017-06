Russisk opposisjonsleder og Putin-kritiker nektes å stille til valg

Den russiske valgkommisjonen mener opposisjonsleder Aleksej Navalnyj ikke er kvalifisert til å stille som presidentkandidat i 2018.

- Per dags dato er ikke Aleksej Navalnyj kvalifisert til å stille i et presidentvalg, heter det i en uttalelse fra den russiske valgkommisjonen.

De viser til det faktum at han soner en femårig betinget fengselsstraff for korrupsjon, hvilket er i kategorien alvorlig kriminalitet.

De siste årene har Navalnyj markert seg som en av Putins fremste kritikere og gjort det klart at han ønsker å stille som presidentkandidat i 2018.

Det var imidlertid ventet at han ikke ville få anledning til dette, som følge av korrupsjonsdommen valgkommisjonen viste til fredag. Navalnyj selv hevder dommen var politisk motivert.

Den 40 år gamle juristen ble forrige uke dømt til 30 dagers fengsel for å ha arrangert en ulovlig demonstrasjon, og måtte også sone to uker bak murene for det samme i mars.

(NTB)