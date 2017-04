Russisk spionskip kolliderte og sank i Svartehavet

Et russisk spionskip kolliderte torsdag med et lasteskip og sank i Svartehavet. Alle om bord i de to skipene ble berget.

Kollisjonen fant sted i tyrkisk farvann, rundt 40 kilometer nordvest for Bosporosstredet torsdag, melder det tyrkiske nyhetsbyrået Dogan.

Den tyrkiske kystvakten bekrefter at det russiske fartøyet Liman sank etter kollisjonen, men at alle de 78 om bord er berget.

Ifølge det russiske forsvarsdepartementet fikk Liman hull i skroget etter å ha kollidert med lasteskipet Ashot-7.

Russiske medier oppgir et annet navn på lasteskipet og hevder at det dreier seg om Youzarsif H, som skal være registrert i Togo.

Det er ikke kjent hvordan det gikk med lasteskipet, som skal ha vært lastet med 8.000 sauer på vei fra Romania til Jordan, men mannskapet om bord skal ifølge den tyrkiske kystvakten være uskadd.

Årsaken til ulykken er ikke fastslått, men det skal ha vært tåke og dårlig sikt i området der kollisjonen mellom de to fartøyene fant sted.

Liman var tidligere et forskningsfartøy som ble overtatt av den russiske marinen og utstyrt som et overvåkingsskip. Skipet inngår i Russlands svartehavsflåte og skal ha en radarstasjon om bord, samt annet avansert utstyr for å overvåke ubåter og skip.

Militære kilder i Russland opplyser til russiske medier at skipet i februar var i Svartehavet for å følge med på krigsskipene, ubåtene og flyene som deltok i NATOs marineøvelse Sea Shield.

