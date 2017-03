Russiske agenter siktet for hacking

(Dagbladet): Amerikanske myndigheter har siktet fire personer, deriblant to russiske etterretningsagenter, for omfattende hacking av internettgiganten Yahoo, skriver NTB.

De to andre siktede omtales som "kriminelle hackere" av USAs justisdepartement, som onsdag kunngjorde siktelsen på en pressekonferanse.

500 millioner Yahoo-brukere er berørt av datainnbruddet, som skjedde i 2014. Yahoo er en av verdens aller største leverandører av internet-tjenester som e-post og sky-lagring, og det massive dataangrepet ble først avslørt i fjor.

Datainnbruddene omtales som ett av de største noensinne, og det har vært mistanke om at en statlig aktør står bak. I siktelsen knyttes den russiske sikkerhetstjenesten FSB til cyberangrepet, ifølge NTB.

Dette er første gang amerikanske myndigheter sikter russiske representanter for dataangrep. Siktelsen omfatter hacking, svindel, tyveri av forretningshemmeligheter og økonomisk spionasje, ifølge tjenestemenn som har uttalt seg anonymt, skriver The Washington Post.

Motivet hevdes å ha vært økonomisk vinning og spionasje. Det rammet blant annet epostkontoene til russiske og amerikanske embetsfolk, russiske journalister og ansatte i en rekke virksomheter.

Russiske myndigheter ønsker ikke å kommentere saken.

-Det er et spørsmål for politiet vårt, vi har overhodet ingen informasjon, sier Dmitrij Peksov, talsmann for Kreml, ifølge NTB.

De to FSB-agentene er identifisert som Dmitrij Dokutsjaev og Igor Susjtsjin. De anklages for å ha tilrettelagt for at hackere kunne samle inn informasjon ved å trenge seg inn i datasystemer i USA og andre steder.

Amerikanske myndigheter mener også at de betalte hackerne Aleksej Belan og Karim Baratov for datainnbruddene og informasjonsinnsamlingen. Ifølge Mary McCord i USAs justisdepartement, ble Baratov pågrepet i Canada denne uken, mens det foreløpig ikke foreligger informasjon om de andre siktede.

Under angrepet ble Yahoo-kontoene til russiske og amerikanske embetsfolk, deriblant personell innen datasikkerhet, diplomati og militæret, rammet, opplyste McCord på pressekonferansen onsdag.

Ifølge The Washington Post har anklagene ikke noe å gjøre med hackingen av datamaskiner hos Det demokratiske partiet under høstens valgkamp. Amerikansk etterretning har gitt Russland skylden for denne hackingen, hvis mål skal ha vært å sørge for at Donald Trump ble president, skriver NTB.