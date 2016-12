Russiske dødsfly: 800 har dødd i ulykker med denne flytypen siden 2000

(Dagbladet): Det er ingen tegn til overlevende, etter at et russisk fly av typen Tu-154 med 92 personer om bord styrtet i Svartehavet søndag morgen, på vei til en russisk flybase i Latakia i Syria.

Flyet av typen Tupolev Tu-164, som er produsert av det sovjetiske - og senere russiske - selskapet Tupolev siden 1968, har fått et dårlig rykte etter en rekke ulykker de siste tiårene.

Over 800 mennesker har omkommet i flyulykker med det russiske passasjerflyet Tu-154 siden år 2000, skriver NTB. Dødstallene omfatter ikke den søndagens ulykke, der det nå antas at alle de 92 passasjerene om bord omkom.

Tremotorsflyet med plass til rundt 150 passasjerer ble designet i 1960-årene, og har vært en arbeidshest i russisk flytransport i flere tiår, skriver NTB. Flere enn tusen maskiner av denne flytypen er produsert, men etter en rekke ulykker beordret russiske myndigheter i 2011 at flymodellen skulle fases ut.

Politisk krise

Flyet ble i utgangspunktet utviklet for å fylle behovet til det sovjetiske flyselskapet Aeroflot. Etter en rekke ulykker og et påfølgende frynsete rykte, brukes flytypen nå sjelden i sivil luftfart. Aeroflot besluttet i 2010 at de ville fase ut flymodellen.

Flytypen er den samme som styrtet i Smolensk vest i Russland i 2010. Da omkom 96 personer, deriplant den polske presidenten Lech Kaczynski og store deler av landets politiske og militære elite.

En internasjonal undersøkelse slo fast at ulykken mest sannsynlig skyldtes en pilotfeil, men hendelsen fremmet oppfatningen av at TU-154s glansdager var over for lengst. Flystyrten i Smolensk i 2010 er også sentral i det politiske dramaet som utspiller seg i Polen om dagen.

Den verste flyulykken på norsk jord

Regjeringen i polen har det siste året kjempet for en ny etterforskning, for å avdekke «hva som virkelig skjedde», da flyet med presidenten styrtet for seks og et halvt år siden. Det har blitt antydet at det har vært en eksplosjon om bord, eller et angrep utenfra, noe ingen av undersøkelsene av ulykken tyder på.

Det var også et Tu-154 som styrtet i Operafjellet på Svalbard i 1996. 141 mennesker mistet livet i det som er den verste flyulykken på norsk jord noensinne.

Tupolev Tu-154 * Tremotors passasjerfly med en kapasitet på rundt 160 passasjerer. * Produsert av det sovjetiske og senere russiske selskapet Tupolev siden 1968. * Tu-154 var motstykket til Boeings 727. * Det er produsert drøyt 1.000 eksemplarer av flyet, som finnes i en rekke varianter. I overkant av 200 av flyene brukes fortsatt. * Flyet ble utviklet for å fylle behovet til det sovjetiske flyselskapet Aeroflot. Selskapet bruker ikke lenger modellen. * Flytypen har vært involvert i en rekke ulykker og har et dårlig sikkerhetsrykte, selv om de fleste ulykkene har skyldtes menneskelig svikt. * Det var et Tu-154 som styrtet i Operafjellet på Svalbard i 1996. 141 mennesker mistet livet i det som er den verste flyulykken på norsk jord noensinne. * I 2010 styrtet et Tu-154M under innflyging til russiske Smolensk. Blant de 96 som mistet livet var Polens president Lech Kaczynski og flere polske toppolitikere, embetsmenn og offiserer. (NTB)