Russiske myndigheter tar flammende oppgjør med Norge

(Dagbladet): Den russiske ambassaden i Norge tar et flammende oppgjør med Norge i et brev sendt til norske journalister.

Brevet er en kommentar på situasjonen i det bilaterale forholdet mellom de to landene, og tar blant annet for seg Norges sanksjoner mot Russland, og visumnekten til stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Bård Vegar Solhjell.

De omtalere forholdet mellom Norge og Russland som uholdbart.

- Vi skal ikke påtvinge partnerskap med oss, skriver ambassaden.

I brevet beskriver de et samarbeid mellom Norge og Russland der Norge ønsker samarbeid på noen områder men ikke på andre. Russerne etterlyser en mer helhetlig tilnærming.

«Den selektive tilnærmingen som Norge foreslår – «her samarbeider vi, her samarbeider vi ikke» er ikke holdbar. Usaklig og virkelighetsfjern anti-russisk retorikk som brukes av våre norske partnere, det at man ignorerer våre interesser uunngåelig får konsekvenser for alle samarbeidsområder, står i motstrid til behovene for å skape et klima for forholdet som er nødvendig for å fremme en positiv agenda i bilaterale saker. Vårt samarbeid kan ikke hvile bare på områdene som den norske part stadig nevner som fiskerispørsmål, miljøvern, kjerne- og strålingssikkerhet, søk og redning. Selvfølgelig fortjener det mer», skriver de.

Dagbladet har forelagt brevet til Utenriksdepartementet, men de har foreløpig ingen kommentar til det.

Brevet er nå også lagt ut på den russiske ambassadens nettside.

Kald krig

Videre går russerne i rette med Norge og sanksjonene vi var med på å innføre etter Russlands annektering av Krim-halvøya fra Ukraina.

- Vi er sterkt uenige i påstanden om at «alt brått ble endret på grunn av Russland» i 2014.

De hevder at dette bare er med på å forlenge arven fra den kalde krigen, og de avviser at Russlands handlinger i Ukraina er i strid med internasjonal lov.

«Russland har gjentatte ganger forklart at de vestlige sanksjonene er grunnløse fra et rettslig ståsted. Russland har ikke brutt folkeretten, har ikke sendt sine styrker inn i Ukraina og er ikke part i Minsk-avtalene. Det å snakke med vårt land med sanksjoner og trussler har ikke hatt og skal ikke ha noen virkning i fremtiden, spesielt ved å innføre restriksjoner mot politikere og andre offentlige personer fra Russland. Alle anti-russiske handlinger skal få et proporsjonalt svar», står det.

På ambassaden er de åpenbart oppgitt over hvordan Russland omtales og analyseres i den norske offentligheten. De henviser til stadige oppslag i norske medier om russiske nett-troll, hackere, og en russisk etterretning som prøver å påvirke demokratiske prosesser i vestlige land.

De mener den offentlige diskusjonen i Norge ikke står i stil til hverken virkeligheten slik de selv forstår den eller slik den oppfattes av de som faktisk har kontakt med Russland.

«Formålet med slike upålitelige analyser og med mange andre liknende materialer er å skremme Norges befolkning med mytisk russisk «trussel» og åpenlyst forsøke å sikre seg tilleggsfinansiering og ekstra fullmakter på bekostning av velferdsordninger, rettigheter og personlige friheter til statsborgerne.»

Et glass vin

Avslutningsvis tar ambassaden også for seg den omstridte visumnekten til venstre-leder Trine Skei Grande og SV-topp Bård Vegar Solhjell. De avviser at den russiske ambassadøren er kalt inn på teppet til UD. Derimot har ambassadøren og UDs fremste byråkrat diskutert saken over et glass vin.

«I virkeligheten har Russlands Ambassadør Teymuraz O. Ramishvili siden 27. januar d.å. hatt flere møter med høytstående representanter for Utenriksdepartementet. Et nytt møte med utenriksråd i Utenriksdepartementet Wegger Chr. Strømmen fant sted på Regjeringens representasjonsanlegg på kvelden 1. februar 2017, der partene med et glass vin drøftet den nåværende situasjonen som oppsto etter at en gjenvisitt av en delegasjon fra Stortingets utenriks- og forsvarskomité, ledet av komitélederen Anniken Huitfeldt, til Moskva ble utsatt etter beslutningen fra norsk side, på grunn av at det ikke kan utstedes visa til to delegasjonsmedlemmer fru Trine Skei Grande og herr Bård Vegar Solhjell for innreise til Russland», står det i brevet.

