Russland: Assads styrker har gjenerobret Palmyra fra IS

Syriske styrker har med hjelp fra russiske kampfly gjenerobret Palmyra, melder russiske myndigheter. Oldtidsbyen har vært kontrollert av ekstremistgruppa IS.

Det er den russiske forsvarsministeren Sergej Sjoigu som i et møte med president Vladimir Putin har informert om utviklingen, opplyser Kreml-talsmann Dmitrij Peskov.

Russland har støttet de syriske regjeringsstyrkene med luftangrep og bakkestyrker i flere uker mens de har rykket fram gjennom ørkenen mot Palmyra.

Selvmordsbombere

De russiskstøttede styrkene tok seg inn i de vestlige delene av byen onsdag kveld. Torsdag morgen hadde IS-krigerne trukket seg tilbake til boligområder øst i byen, meldte eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

– Det er ingen IS-krigere igjen i byen, men den er blitt minelagt. Det er fortsatt en del selvmordsbombere igjen i de østlige bydelene, sa gruppas leder Rami Abdulrahman.

IS erobret Palmyra for andre gang i desember i fjor. Ni måneder tidligere var ekstremistene blitt drevet ut av byen, også den gangen av syriske regjeringsstyrker med støtte fra Russland.

Fortidsminner ødelagt

I begge periodene IS har kontrollert Palmyra, har de ødelagt deler av byens unike fortidsminner. Rett utenfor den moderne byen Palmyra ligger ruiner av en rekke bygninger og andre konstruksjoner fra de første århundrene etter Kristus.

De islamske fundamentalistene i IS mener de eldgamle bygningene i Palmyra er monumenter viet til avgudsdyrkelse. Et romersk amfiteater, som IS tidligere brukte til å likvidere fanger, ble delvis ødelagt tidligere i år.

For partene i Syria-krigen er byen strategisk fordi den ligger ved en vei som forbinder Syrias hovedstad Damaskus med den østlige delen av landet og Irak.

