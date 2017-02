- Russland bruker midlene de har for å straffe oss, sier forsker om visumnekt

Den russiske ambassaden i Oslo sendte onsdag kveld ut en pressemelding der omstendighetene rundt visumnekten forklares.

Ambassaden begrunner visumnekten på to måter. For det første kommer det som et svar på at russiske parlamentarikere er på EUs og Norges sanksjonsliste over personer som ikke får reise inn til EU og Norge. Den russiske ambassaden skriver at det er ei lang liste over navngitte personer fra EU-land og Norge som ikke får innreise til Russland, og at lista ble presentert for EU og for norsk UD 29. november i fjor.

Den russiske ambassaden skriver også at da en russisk parlamentarikerdelegasjon var på besøk i Norge i juni i fjor, var det ingen russiske parlamentarikere som var på EUs og Norges sanksjonsliste, som var ført opp som delegasjonsmedlemmer. Ambassaden skriver at den russiske sanksjonslista, som slår fast at Skei Grande og Solhjell er uønsket i Russland, ble presentert for den norske regjeringen, gjennom diplomatiske kanaler, før Stortingets utenrikskomité søkte om visum for besøket som skulle ha startet i morgen.

Videre henviser den russiske ambassaden til en norsk bestemmelse som gjelder Svalbard, datert 1. september 2016. Ifølge ambassaden utelukker denne bestemmelsen enkelte russere fra å besøke Svalbard. Dette er ifølge ambassaden i strid med Svalbardtraktaten, som gir alle mennesker som kan dokumentere at de kan forsørge seg selv, rett til innreise på Svalbard.

Svalbard kan ha utløst en særskilt vrede mot Norge. Russland er et av mange land som bestrider måten Norge utøver sin påståtte suverenitet på Svalbard på.