Russland kritiserer Trumps Cuba-restriksjoner: - Den kalde krigen-retorikk

(Dagbladet): - Den nye linjen mot Cuba, annonsert av USAs president Donald Trump, tar oss tilbake til en allerede halv-glemt retorikk i den kalde krigen-stil, skriver utenriksdepartementet i Russland på sin nettside, ifølge nyhetsbyrådet AP og den tyske TV-kanalen DW.

USAs president Donald Trump annonserte fredag kveld sin nye Cuba-politikk. USA gjeninnfører, som varslet, enkelte av restriksjonene overfor Cuba som ble opphevet av hans forgjenger Barack Obama i 2014, etter 60 års krigstilstand mellom landene.

Også cubanere har gått ut mot Trumps innstramminger og mener det tilhører fortiden.

- Han tar Amerika tilbake til 1920-tallet, sa Elio Hidalgo Riveron (57) til USA Today.

Vanskelig å besøke øya

Til tross for Trumps kampanje-løfte om å forbedre forholdet til Russland og Moskva, har det ikke vært noen merkbar forbedring i samarbeidet mellom de to landene. Ifølge DW stemte Senatet forrige uke for å støtte nye sanksjoner mot Russland.

Endringene innebærer at det blir vanskeligere for amerikanere å besøke øya som turister. I tillegg gjeninnføres flesteparten av restriksjonene på amerikansk forretningsvirksomhet med selskaper som knyttes til det cubanske militæret - noe som inkluderer mange statlige hoteller og restauranter på Cuba.

Trump-administrasjonens linje overfor øystaten innebærer ikke en fullstendig reversering av Obamas politikk. Blant annet vil landenes ambassader i henholdsvis Washington og Havanna forbli åpne, og amerikanske flyselskaper og cruiseskip vil fortsatt kunne frakte passasjerer til øya.

Opprettholder bånd med Havanna

I desember 2014 gjenopprettet Obama diplomatiske bånd med Cuba for første gang på mer enn et halvt århundre. Washington hadde kuttet diplomatiske forbindelser med Cuba i 1961, to år etter at kommunistiske opprørere, ledet av Fidel Castro, styrtet Fulgencio Batista under den cubanske revolusjon.

Selv om USA nå strammer inn igjen sin politikk overfor Cuba, opprettholder Moskva sine tette bånd til Havanna.

I mars inngikk de to landene en avtale om fornyelse av oljeforsendelser til den karibiske øya for første gang på over ti år.