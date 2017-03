Russland med sylskarp hilsen til USA etter grufulle bombeangrep mot sivile

(Dagbladet): Etter mer ulne uttalelser tidligere i uka, har USA lørdag gått langt i å ta på seg skylda for grufulle bombeangrep som har tatt hundrevis av sivile liv i Mosul.



Et tragisk eksempel var bomberaidet der en antatt IS-snikskytter på et hustak skulle drepes - mens etterretningsinformasjonen som den USA-støttede koalisjonen satt på var for dårlig til å kjenne til de mange sivile som gjemte seg inne i det samme huset.

De katastrofale bomberaidene har lørdag kveld ført til at irakiske regjeringsstyrker tar en pause i hele offensiven mot IS i Vest-Mosul på grunn av høye sivile dødstall.

Russisk hilsen

Også Russland har fått med seg den katastrofale måneden i Mosul - og den russiske ambassaden i London benyttet lørdag formiddag muligheten til å sende et sylskarpt, noen vil mene smakløst, stikk til sin gamle fiende «over dammen».

- Hundrevis av sivile meldes døde etter amerikanske luftangrep på Mosul & Raqqa. Unødvendige tap som slett ikke bidrar til å vinne moralsk støtte for kampen mot IS (Daesh), skriver ambassaden på Twitter.



Sammen med meldingen er en tegning med påskriften : - En manns «utilsiktede tap» er en annen manns sønn.

Ambassaden la også ut en melding der de kritiserte mediedekningen, og mente USAs grusomheter får gå upåaktet hen.

Kritikk

Mange vil isolert sett si seg enige i innholdet i kritikken mot USA. Men det ambassaden ikke tar seg tid til å nevne er at de russiske flyangrepene mot Syria har fått massiv kritikk nettopp for å være lite effektive i kampen mot IS, men heller rette seg mot moderate opprørere i politisk viktige områder for president Bashar Assad.

De russiske luftangrepene har også ifølge flere uavhengige kilder tatt tusenvis av sivile liv - og drept tusenvis av mennesker som ikke hadde noen verdens ting med IS å gjøre.

Det er heller ikke første gang ambassaden i London har vært frampå på sosiale medier.

Da daværende president Barack Obama kunngjorde nye sanksjoner mot Russland etter hackingavsløringene , svarte ambassaden slik - med et bilde av en «lame duck»:



«President Obama utviser 35 russiske diplomater i et deja vu fra Den kalde krigen. Alle, inkludert det amerikanske folk, vil bli glade for å se det siste av denne haltende regjeringa».

- Sjokkert

Slik Dagbladet skrev lørdag ettermiddag er IS på vikende front i en rekke viktige områder, både i Syria og Irak. Men selv om hensikten er god, har terrorgruppas tilbaketog fått voldsomme konsekvenser for sivile i de aktuelle områdene. Ifølge organisasjonen Airwars, som overvåker luftangrepene i Syria og Irak, som hevder at 1000 sivile er blitt drept av USA-støttede luftangrep i Syria og Irak denne måneden.



FN har uttrykt bekymring over meldingene om at opptil 200 sivile er drept i luftangrep i Mosul bare de siste dagene.

- Vi er sjokkert over dette forferdelige tapet av menneskeliv, sier FNs humanitære koordinator for Irak, Lisa Grande, ifølge NTB.

En representant for Verdens helseorganisasjon (WHO) i Irak sier ifølge NTB at slik de forstår det, så var det en hendelse, og de har jobbet med lokale helseaktører som har bekreftet at flere enn 100 personer er døde.

Sivilforsvaret i Irak sier mer enn 140 døde er hentet ut av ruinene av tre bygninger i Jadida. De antar at flere titall fortsatt ligger begravd under restene av et annet bygg, hvor inntil 100 personer hadde gjemt seg 17. mars, ifølge The Guardian.