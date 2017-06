Russland sier opp avtale med USA: Truer med å skyte ned fly

(Dagbladet): Fly fra de USA-ledede koalisjonsstyrkene vil nå bli betraktet som mål dersom de beveger seg vest for Eufrat, heter det i en uttalelse fra Moskva.

- Ethvert luftfartøy, inkludert fly og droner fra den internasjonale koalisjonen, som blir oppdaget i operasjonsområdene vest for Eufrat, vil bli fulgt av russiske bakkeraketter og jagerfly som legitime mål, heter det i uttalelsen fra det russiske forsvarsdepartementet, gjengitt av nyhetsbyrået Tass.



Det russiske forsvarsdepartementet stanser samarbeidsavtalen om å hindre hendelser med øyeblikkelig virkning, ifølge det russiske nyhetsbyrået Interfax.

Det skjer etter at USA søndag skjøt ned et syrisk jagerfly av typen Su-22 i Syria. Det ble først meldt om at et syrisk jagerfly hadde styrtet i nærheten av Tabqa før syriske myndigheter kort tid etterpå anklaget den USA-ledede koalisjonen for å ha skutt ned flyet.

Amerikanske forsvarsmyndigheter bekreftet seinere søndag kveld at de hadde skutt ned flyet, og at det hadde vært kamper mellom Assad-vennlige styrker og amerikanskstøttede styrker like sør for byen Tabqah.

- Koalisjonsstyrkenes kommandosentral benyttet ikke de etablerte kommunikasjonskanalene for å hindre hendelser i syrisk luftrom, heter det i en uttalelse fra det russiske forsvarsdepartementet.

Pentagon hevder at nedskytingen skjedde «i et kollektivt selvforsvar av styrker fra koalisjonspartnerne».

Russland har fordømt nedskytingen og kritiserer USA for å se bort fra folkeretten.

