Russland svarer på USAs bombing med opptrapping: Lover å styrke det syriske luftforsvaret

(Dagbladet): I natt avfyrte amerikanske krigsskip 59 kryssermissiler mot en luftbase i Syria. Nå svarer Russland, Syrias nærmeste allierte, med å trappe opp militært i Syria.

Russland lover nemlig å styrke Syrias luftforsvar, og det snarlig.

Det går fram i en uttalelse fra det russiske forsvarsdepartementet tidlig fredag ettermiddag, ifølge BBC.

- For å beskytte de mest sensitive fasilitetene i Syria vil vi gjøre en rekke tiltak i nær framtid for å styrke og øke effektiviteten til det syriske militærets luftforsvar, sier Igor Konasjenkov, en talsmann for det russiske forsvarsdepartementet.

Svarte på kjemisk angrep

Det var i natt norsk tid at amerikanske krigsskip i Middelhavet fikk ordren fra Donald Trump om å avfyre flere titalls missiler av typen Tomahawk mot en av flybasene til det syriske regimet, ledet av diktatoren Bashar al-Assad.

USAs rakettangrep var selv et militært svar på et kjemisk luftangrep mot sivile syrere i Khan Sheikhoun i provinsen Idlib. Angrepet drepte flere titalls personer, deriblant barn, og det syriske regimet skal ha stått bak.

Leger uten grenser mener, etter å ha undersøkt lik fra angrepet, at det ble brukt nervegassen sarin.

- På tirsdag kom Bashar al-Assad med et dødelig angrep på uskyldige sivile. Han kvelte uskyldige, kvinner, menn og barn. Det var en sakte og brutal død for så mange. Selv vakre babyer ble drept i dette barbariske angrepet, sa Trump i en TV-sendt tale i natt om hvorfor han beordret rakettangrepet mot Syria.

- Det er i vår nasjonale sikkerhet å forhindre bruken og spredningen av kjemiske våpen, la han til.

Flybasen i ruiner

Det amerikanske rakettangrepet skal ha tatt liv minst fire soldater, ifølge den syriske eksilgruppa SOHR. Blant de drepte skal det ha vært en general i det syriske flyvåpenet.

- Flybasen ble nesten helt ødelagt - rullebanen, drivstofftankene og luftforsvaret ble alt sprengt i stykker, sier lederen for eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), Rami Abdulrahman.

En aggresjon

Før Russland svarte med å varsle opptrapping av det syriske luftforsvaret, fordømte Putins talsmann, Dmitrij Peskov, det amerikanske rakettangrepet.

Talsmannen beskrev angrepet som en aggresjon mot et selvstendig land. Russland mener at angrepet også utgjør et brudd på folkeretten.

De sa også at rakettangrepet gjorde betydelig skade på båndene mellom USA og Russland.