Lederen for forsvarskomiteen i det russiske Føderasjonsrådet, Viktor Ozerov, sier at Russland vil innkalle til hastemøte i FN, ifølge Reuters.

- Angrepet kan ses som en aggressiv handling fra USA mot et FN-land, sier Ozerov, ifølge det russiske nyhetsbyrået RIA.

Russlands utenriksdepartement opplyser at de forbereder en uttalelse i forbindelse med angrepet.

59 kryssermissiler

Ozerov sier samtidig at rakettangrepet kan undergrave kampen mot terror.

USA skjøt natt til fredag 59 Tomahawk kryssermissiler mot flybasen Shayrat i Syria. Missilene slo ned klokka 3.45 om natta. Angrepet er en reaksjon etter at Syria skal ha brukt kjemiske våpen mot sivile. Flyene som angivelig sto for det kjemiske angrepet mot byen Khan Sheikhoun, skal være stasjonert ved Shayrat. Minst 86 mennesker ble drept i angrepet i Idlib-provinsen tirsdag.

Eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) melder at fem syriske soldater ble drept i det amerikanske angrepet i natt. Selve basen skal ligge i grus. Blant de drepte er en general i det syriske flyvåpenet, ifølge SOHR.

Vestlige land, Tyrkia og Israel har lagt skylden på Assad-regimet for gassangrepet, mens regimet avviser at det står bak.

- Startskudd

Svein Melbye, seniorforsker ved Institutt for forsvarsstudier, sier angrepet kan sees på som et første startskudd i et større engasjement politisk og militært i Syria.

- USA vil presse russerne. De kan ha mer tyngde ved forhandlinger hvis de vil kaste Assad, sier han til Dagbladet.

Melbye er spent på hvordan russerne ser på dette. De har allerede bedt om et hastemøte i FNs sikkerhetsråd. Amerikanerne advarte russerne om nattas angrep før det skjedde. De har også uttalt at de forsøkte å unngå å treffe de russiske soldatene som var på flybasen.

Første angrepet mot Assad

Angrepet er USAs første direkte militærhandling rettet mot regjeringsstyrkene og president Bashar al-Assad i løpet av den seks år lange borgerkrigen. Det anses også som en eskalering av USAs rolle i konflikten, og kan bli ansett som en krigshandling av Syria, skriver CNN.

USA begynte med luftangrep mot Den islamske stat (IS) i Syria i 2014, men dette er første gang amerikanske fly angriper regjeringsstyrker og ikke terrorgruppa.

Det amerikanske forsvarsdepartementet sier angrepet var et proposjonalt angrep på Assads «grusomme handlinger». Med angrepet vil USA får Syria til å slutte å bruke kjemiske våpen.

- Vi vurderer resultatet av angrepet. Det tyder nå på at det har ødelagt eller skadd syriske fly, utstyr og støtteinfrastruktur, heter det i en uttalelse fra Pentagon.

- Kanskje riktig

Russland støtter Assads regjering i Syria, regjeringen Trump nå har angrepet. Det er første gang USA angriper syriske regjeringsstyrker.

- Dette er kanskje en riktig beslutning. På et vis må USA sette en grense for hva Assad kan bruke av våpen mot egen befolkning. Om kjemiske våpen skal være akseptert, skaper man en farlig presedens. Det internajsonale samfunnet kan ikke akseptere det. Da hjelper det ikke å kjøre en tøff retorikk, du må legge makt bak, sier han.

Han sier det fortsatt er mange ubesvarte spørsmål om hva slags konsekvenser Trumps rakettbombing kan betyr.

- Trump er tydelig oppskjørtet. Det har man hørt når han har snakket om hvor grusomt han mener disse kjemiske angrepene er. Han har tegnet opp sin egen røde linje. Han kritiserte Obama for å ikke følge opp sin egne røde linje, som også var kjemiske angrep. For Trump var det derfor nødvendig med angrep.

Melbye sier angrepet definitivt er straff for bruk av kjemiske våpen.

Får støtte

Storbritannia støtter USAs angrep mot Syria, ifølge The Guardian.

En talskvinne fra statsministerboligen i London sier at angrepet er et passende svar til det barbariske angrepet med kjemiske våpen utført av det syriske regimet.

Det skrives også at angrepet har som intensjon å avskrekke syriske myndigheter fra å utføre flere angrep.

Australske myndigheter støtter også angrepet. Landets statsminister, Malcolm Turnbull, skriver i en uttalelse at angrepet sender en klar beskjed til Assad-regimet etter at de skal ha brukt kjemiske våpen mot sivile.

Iran har på sin side fordømt angrepet, ifølge nyhetsbyrået AP.

Saudi-Arabia, som lenge har vært motstandere av Assad, roser Donald Trump for "den modige beslutningen" om å gjennomføre rakettangrep mot Syria etter at Assad skal ha brukt kjemiske våpen mot sivile. Det sunnimuslimske saudiarabiske regimet har støttet opprørerne som kriger mot Assad.