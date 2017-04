Russlands sylfrekke aprilspøk: - Tast 3 for valgjuks

(Dagbladet): Russland har måttet tåle sterke beskyldninger den siste tida.

Amerikansk etterretning mener at landet blandet seg inn i fjorårets valg, og den forrige amerikanske regjeringen var ikke nådig.

- Jeg ba ham om å kutte ut hackingen, skal Barack Obama ha sagt, ifølge CNN.

Nå benytter russerne første april til å vitse med anklagene.

Associated Press melder at landets utenriksdepartementet i dag på Facebook. I den kunne man høre følgende:

«For å arrangere en telefon fra en russisk diplomat til en politisk motstander, tast 1. Trykk 2 for tjenester fra russiske hackere, eller tast 3 for valgjuks og vent på neste valgår».

Anklager også fra Montenegro

Meldingen var innspilt både på russisk og engelsk, og overfor Associated Press har departementet bekreftet at det var en spøk.

Hvorvidt amerikanske myndigheter synes spøken er morsom, er uvisst. Den faller også mest sannsynlig i dårlig montenegrinsk jord.

Landet, som nylig ble godkjent som NATO-medlem av USAs senat, har anklaget Russland for medvirkning i et kuppforsøk. Dette i etterkant av at minst 20 personer ble arrestert i etterkant av fjorårets valg.

Disse skal, ifølge Montenegros myndigheter, ha planlagt å drepe daværende statsminister Milo Djukanovic. Dette for å skape kaos på valgdagen, skriver NTB.

Avviser intervensjon

Den påstanden gjentok John McCain, ifølge Washington Post. Han omtalte senatets beslutning som et trekk for å begrense Russlands innflytelse på Balkan.

- Vladimir Putin har bestemt seg for å forsterke russisk innflytelse i området. Han forsøkte å kuppe en demokratisk valgt regjering, sa Arizona-senatoren.

Russland har på sin side benektet beskyldningene. I februar omtalte Dmitrij Peskov, en talsmann for regjeringen, anklagene for absurde.

- Russland har ikke intervenert, intervenerer ikke og vil ikke intervenere i et annet lands indre affærer, sa Peskov og la til at landet har gode forbindelser med Montenegro.

Trump-etterforskning

Samtidig har også Obamas etterfølger, Donald Trump, blitt anklaget for å ha for nære bånd til stormakten i øst.

I forrige måned bekreftet også FBI en granskning på hvorvidt et eventuelt samarbeid mellom Trump-apparatet og Russland.

- Dette arbeidet er svært komplisert, og det er umulig for meg å gi en timeplan for når vi er ferdige, sa direktør James Comey under en høring i Kongressen.

Både Donald Trump og Kreml har benektet for at det fantes noe slikt samarbeid.