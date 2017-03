Rutte i tet, skuffelse for Wilders

(NTB/Dagbladet): Statsminister Mark Rutte og partiet VVD ligger an til å bli størst i valget i Nederland med 31 av 150 seter i nasjonalforsamlingen, ifølge en valgdagsmåling onsdag kveld.

Valget avgjøres sent onsdag eller natt til torsdag.

Tre partier ligger på delt andreplass med 19 seter hver, viser målingen, som er gjennomført av Ipsos for fjernsynskanalene NOS og RTL. De tre er Geert Wilders høyreorienterte parti PVV, det sosialliberale partiet D66 og det kristendemokratiske partiet CDA.

Svakere enn forventet for Wilders

Det er et svakere resultat enn forventet for høyrepopulisten Geert Wilders og hans parti PVV. Selv om 19 seter er en oppgang sammenlignet med forrige valg i 2012, er det svakere enn på de siste meningsmålingene.

Oppslutningen om PVV lå opp mot 35 seter på målinger som ble gjort i fjor høst, men siden nyttår har tendensen vært fallende. Wilders mener likevel at han uansett har vunnet fordi andre partier har begynt å etterape ham, skriver NTB.

- Vi har satt vårt preg på valget. Alle snakker om våre saker, sa Wilders da han avla stemme onsdag morgen.

Han fastholdt at partier som PVV var kommet for å bli, og at det samme ville vise seg i Frankrike og Tyskland, uansett utfall i det nederlandske valget.

Lover mer kamp

Like før klokken 22 onsdag delte Geert Wilders en Twitter-melding der han lover statsminister Rutte mer kamp.

PVV-stemmers bedankt!



We hebben zetels gewonnen!

Eerste winst is binnen!



En Rutte is nog lang niet van mij af!! — Geert Wilders (@geertwilderspvv) 15. mars 2017

- Takk PPV-velgere. Vi har vunnet seter. Rutte har ikke sett det siste av meg, skriver han på Twitter.

Den store taperen

Den store taperen i valget er sosialdemokratiske PvdA.



Ifølge valgdagsmålingen onsdag kveld mister PvdA mer enn tre av fire seter i nasjonalforsamlingen, og faller til 9 mandater fra dagens 38.

Det grønne partiet GroenLinks ligger an til å få 16 mandater, en firedobling fra valget i 2012.

Høy valgdeltakelse

Valgdeltakelsen i Nederland har vært høy. Klokka 13.45 onsdag kunne gallupinstituttet Ipsos melde at én av tre velgere hadde avgitt stemme, en betydelig økning sammenlignet med forrige valg i 2012.

Mark Rutte er inne i sin andre periode som statsminister. Hans høyreliberale parti VVD fikk 26,6 prosent av stemmene i valget i 2012.

Rutte advarte velgerne mot å ta en VVD-seier på forskudd. I et forsøk på å mobilisere så mange hjemmesittere og tvilere som mulig sa han at det var fare for at nederlenderne torsdag morgen ville stå opp og finne ut at «Geert Wilders leder det største partiet».

Da Rutte avla stemme, snakket han om hvordan man nå hadde en mulighet til «å stanse feil type populisme».

- Dette er det tredje valget, etter brexit og etter valget i USA. Vi har kommende valg i Frankrike og Tyskland. Dette er en sjanse for et stort demokrati som Nederland til å hindre en dominoeffekt som medfører feil type populisme, sa Rutte.

Valget følges med argusøyne av omverdenen og ses på som en indikasjon på hvor sterke de høyrepopulistiske strømningene er i Europa foran valgene i Frankrike og Tyskland.

Saken oppdateres.