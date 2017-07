Ryddet stranda for tre måneder siden. - Nedslående å se hvordan det er nå

(Dagbladet): - Vi var rundt 30 personer som ryddet denne stranda for plast og søppel for noen måneder siden, og nå ser det sånn ut, sier Anita Øygard.

Under den store strandryddedagen i Reksta ble flere strender ryddet for plast og søppel.

Hele 21 containere ble fylt med plast i løpet av dugnaden. Stranda i Langevikja var en av strendene som ble ryddet, og søppelet derfra fylte to hele containere. Øygard var en av intiativtakerne.

- Det var ekstreme mengder plast, både i fjæra og innover land, sier Øygard til avisa.

- Nedslående

Og nå, tre måneder seinere, er plasten tilbake.

- Jeg var ute på en joggetur og løp innom for å se hvor fint det var blitt. Det var nedslående å se at det igjen var søppel på stranda. Det har heldigvis ikke blitt like ille som det var. Denne stranda var helt ekstrem, sier Øygard.

Flere av innbyggerne i Reksta har tatt kontakt med Øygard og sier at de vil være med og rydde stranda igjen.

Miljørådgiver Flora kommune, Kaja Standal Moen, sier til Firdaposten at kommunen vil ta flere initiativ til å rydde strendene.

- Konklusjonen er enkel, det er altfor mye plast i sjøen, sier Moen.

100 millioner

Plast i havet er en stor utfordring og mange hevder at det i 2050 vil inneholde mer plast enn fisk.

Regjeringen bevilget nylig 100 millioner kroner til plastopprenskning i havet og lanserer en egen havstrategi i utenrikspolitikken.

I tillegg la regjeringen fram den første stortingsmeldingen om hav i utenrikspolitikken der bærekraftig bruk og verdiskapning, rene og sunne hav og blå økonomi er hovedprioritetene.

- Vi skal ta en lederrolle internasjonalt for bærekraftige hav, sier utenriksminister Børge Brende (H) som også annonserte en bevilgning på 100 millioner kroner til det internasjonale arbeidet mot marin forsøpling og mikroplast.