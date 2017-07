Rystet verden med blomster-bombe. Nå fjernes Tamiltigrene fra terrorliste

(Dagbladet): Den 22. mai 1991 mottok Rajiv Gandhi, Indias statsminister, en blomstekurv da han var ute for å sanke stemmer i byen Sriperumpudur.

Så døde 46-åringen og 25 andre.

Blant disse var personen som utløste bomben gjemt inne i kurven, en kvinne tilknyttet den Sri Lanka-baserte separatistgruppa Tamiltigrene (LTTE).

- Tapet bæres av alle som tror på folkestyre, sa daværende statsminister i Norge, Gro Harlem Brundtland, om angrepet som var en reaksjon på Gandhis inngripen på øystaten nord i Indiahavet.

Knust etter blodig krig

Nå, drøyt 26 år etter attentatet, mener EU at organisasjonen ikke lenger utgjør noen terrorfare.

- Vi bekrefter derfor at at vi ikke lenger iverksetter sanksjoner mot LTTE, heter det i konklusjonen til EUs høyeste domstol, ifølge Reuters.

Konklusjonen kommer etter gruppas blodige nederlag i 2009. Da ble LTTE knust etter en 26 år lang borgerkrig.

Krigen begynte etter flere år med diskriminering rettet mot den tamilske minoriteten i landet, og førte til at opptil 100 000 mistet livet, ifølge FN.

Fanget i skuddveksling

Rundt 40 000 av disse mistet livet i krigens siste fase.

Da ble store menneskemengder fanget i en skuddveksling mellom regjeringens styrker og geriljaen.

Dette på tross av omfattende arbeid fra norsk hold for å få til en fredelig løsning, og en påfølgende diplomatisk krise da dette ikke lyktes.

- Den positive politiske utviklingen i landet det siste året gjør dette mulig, sa utenriksminister Børge Brende ifjor da han besøkte landet for å gjenopprette kontakten med landets myndigheter, ifølge NTB.

Anklager om overgrep

Da beskrev Brende det han mente var økt forsoningsvilje mellom gamle motstandere - til tross for omfattende anklager om overgrep og krigsforbrytelser begått under den langvarige borgerkrigen.

Så sent som i mars anklaget FN den sri lankesiske regjeringen for å ikke etterforske disse. Den internasjonale organisasjonen mener at regjeringstroppenes handlinger må under lupen.

- Kjernen i saken er ofrene. Uten at de får oppleve rettferdighet, kommer det aldri til å være noen bærekraftig fred, sa Zeid Ra'ad al-Hussein, FN's høykommissær for menneskerettigheter, ifølge Al-Jazeera.

Uenig med FN

FN-representanten uttalte også at domstolene i Colombo, en av landets to hovedsteder, var helt avhengig av utenlandske dommere for å framstå som troverdige.

Det kravet falt ikke i god jord hos president Maithripala Sirisena. Han har flere ganger uttalt at landet er i stand til å ordne opp på egenhånd.

- Jeg kommer aldri til å godta internasjonal hjelp. Vi har mer enn nok spesialister, eksperter og kunnskapsrike folk til å ordne opp i våre interne problemer, sa Sirisena tilbake i januar, ifølge BBC.