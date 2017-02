Sa «i går», endret til «generelt». Men det generelle Sverige blekner i forhold til situasjonen i Trumps eget land

(Dagbladet): Donald J. Trump brukte mye tid på å snakke sikkerhet og innvandring da han i går startet valgkampen for 2020.

Foran publikummet i Florida-byen Melbourne trakk han fram flere land der han mente ting gikk i feil retning.

Blant dem var Sverige.

- Se på hva som hender i Tyskland. Se på det som hendte i Sverige i går kveld. Sverige har tatt i mot så mange, sa Trump.

Svar fra Det hvite hus

Uttalelsen hans har vakt oppsikt, både blant svenskene og i USA. Dette fordi det ikke hendte noe særlig oppsiktsvekkende i landet dagen før Trump talte.

Nå melder imidlertid Det hvite hus at han ikke siktet til noen enkeltstående hendelse likevel.

- Han snakket om stigende kriminalitet og nylige hendelser i Sverige generelt, og refererte ikke til noen spesiel hendelse, sier talsperson for presidenten, Sarah Sanders, på en pressekonferanse, ifølge Reuters.

- En smak av Europa

Donald J. Trump skriver selv at han refererte til et TV-program på Fox News fredag. Der intervjuet programlederen Tucker Carson filmskaperen Ami Horowitz.

Horowitz anklager svenske myndigheter for å «noen ganger» aktivt trikse med kriminalitetstatistikk. Dette etter et 2016 der det ble kjent at svensk politi tiet om guttegjenger som forgrep seg på jenter under en ungdomsfestival i Stockholm.

Dokumentarskaperen sier også at flyktninger har ført til økt kriminalitet i landet.

- Sverige hadde sitt første terrorangrep for ikke så lenge siden, så de har allerede fått en smak av det som skjer i resten av Europa, sier Ami Horowitz i Fox News-programmet, ifølge The Guardian.

Økende drapsstall

Der redaktør for Expressen, Thomas Mattsson, har beskrevet innslaget som «lite nyansert», skriver den britiske avisa til en undersøkelse utført av det svenske justisdepartementet.

Denne tar for seg hvor mange svensker som mener seg utsatt for forbrytelser, og tallene fra 2014 er relativt like de som var i 2004.

Samtidig melder amerikanske myndigheter selv at Sveriges kriminalitetstall er lave sammenlignet med USA.

Dette på tross av at drapsstatistikken i landet er stigende. Både i fjor og året før er rundt 110 personer registrert som offer for dødelig vold. En betydelig oppgang fra snittet på 80 drap per år mellom 2010 og 2014, ifølge NTB.

Lite sammenlignet med USA

Dette er imidlertid relativt små tall i forhold til drapsstatistikken i Trumps eget land.

Kun i Chicago, en by på 2,7 millioner innbyggere, ble det registrert 762 drap i 2016. Til sammenligning bor det rundt 10 millioner i hele Sverige.

Chicago er i tillegg langt fra den byen i USA i USA med flest drap per innbygger.

NTB viser til statistikk fra FBI der New Orleans topper lista med 46,9 drap per 100 000 innbyggere. USAs tredje største by dukker først opp på en 18. plass med 16,4 drap per 100 000 beboere.

Terror i 2010

The Guardian skriver også at Sverige ikke har hatt noe dødelig terrorangrep siden 2010.

Da sprengte svensk-irakiske Taimour Abdulwahab seg selv i lufta i Stockholm sentrum. Ingen ble skadet som følge av angrepet.

Irakisk etterretning har i etterkant hevdet at Abdulwahab fikk direkte hjelp fra Al-Qaida, en helt annen konklusjon enn det svenske Säpo har kommet fram til.

- Den svenske selvmordsbomberen fikk støtte av al-Qaida, de planla alt, sa en irakisk etterretningsoffiser overfor SVT i 2015.