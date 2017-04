(Dagbladet): Først ble Donald Trump intervjuet på Air Force One.

Trump sa til reporterne på flyet at «noe må skje» med president Bashar al-Assad før flyet gikk inn til landing på Palm Beach-flyplassen i Florida der han skulle møte Kinas president Xi Jinping på vinterresidensen Mar-a-Lago.

Det er det første møte mellom de to verdenslederne. Samtidig med krisen i Syria, der minst 86 døde i et giftbombeangrep tirsdag, må Trump diskutere utviklingen av Nord-Koreas atomvåpenprogram med Xi Jinping. I tillegg skulle han møte presidenten til et land han har angrepet kontinuerlig gjennom hele valgkampen. Trump har hevdet Kina har «voldtatt» USA og at de har tatt jobbene deres.

- Ikke fått noen ting

Trump, hans kone Melania, Xi Jinping og hans kone Peng Liyuan satt seg derover ned ved middagsbordet på den amerikanske presidentens golfklubb. I 2015 sa Trump at Xi Jinping ikke ville få en statsmiddag, men snarere en Big Mac hvis han kom på besøk. Kinas president ble imidlertid tilbudt både sjøtunge, biff, desserter og vin.

Pressen fikk rundt to minutter med de celebre gjestene. Trump ignorerte spørsmål om Syria og Nord-Korea.

- Det er en stor ære å ha Kinas president her og hans utrolige talentfulle kone. En stor, stor kjendis i Kina. En veldig god sanger. Det er en ære å ha dere i USA, sa Trump.

Deretter gikk han inn på innholdet i møtet.

- Vi har allerede hatt en lang diskusjon. Så langt har jeg ikke fått noen ting. Absolutt ingenting. Men vi har utviklet et vennskap. Det merker jeg. Jeg tror, på lang sikt, at vi kommer til å ha et veldig, veldig godt vennskap og jeg ser veldig fram til det, sa presidenten i kjent stil, ifølge Buzzfeed.

Nord-Korea-ultimatum

Han skal deretter ha mottatt applaus i rommet. I tillegg til presidentparet var også Trumps mye omtalte svigersønn Jared Kushner og sjefstrateg Steve Bannon til stede på møtet. Det var også Trumps datter Ivanka Trump, stabssjef Rience Priebus og handelsminister Wilbur Ross.

Trump og statsbesøket fra Kina satte seg ved bordet rundt klokka 01.00 natt til fredag. Like før 03.00 forlot Xi Jinpings bileskorte Trumps vinterresidens.

Det er sterke krav fra USA om at Nord-Korea, som i onsdag igjen prøveskjøt en rakett, avslutter sitt atomprogram. Samtidig mener de at Kina, som er diktaturets nærmeste samarbeidspartner, ikke gjør nok.

Frykten er at det lukkede diktaturet og diktator Kim Jong-un kan angripe USA, og den frykten finnes i aller høyeste grad også i Japan og Sør-Korea.

I et intervju med Financial Times forrige uke, ga han kineserne et ultimatum.

- Hvis Kina ikke kan løse Nord-Korea, vil vi gjøre det, sa Trump.

- Vil gjennomskue

Trumps Nord-Korea-ultimatum svært risikabelt i forkant av møtet med Xi Jinping, mener flere eksperter.

- Trump får det til å se ut som vi er klare til å gå til krig eller bruke militærmakt. Jeg tror ikke det er reelt. Tanken med å bruke en slik taktikk i forhandlinger er at du må ha kredibilitet. Jeg tror kineserne vil gjennomskue dette ultimatumet, sier Kurt Campbell, som var Barack Obamas toppdiplomat i Øst-Asia til Ap.

Winston Lord, USAs ambassadør til Kina under Ronald Reagan er bekymret for at Trump ikke har god nok kunnskap om situasjonen i Nord-Korea og hans evner til å forhandle under fire øyne.

- Jeg tror han kan bli for lett, sier Lord.

Handelssamtalene blir også svært viktige. Det er blant annet snakk om at Kina kan investere i infrastrukturprosjekter i USA:

- Vil sette tonen

Det historiske møtet mellom de to statslederne vil uansett bli iakttatt fra alle verdenshjørner. Trump og Jinping kommer fra forskjellige verdener, den førstnevnte vokst opp som sønn av en eiendomsbaron i kapitalismens høyborg og med en bakgrunn i underholdningsbransjen. Den andre er født inn i et kommunistisk system, og som har gått gradene i partiet.

- Dette møtet vil sette tonen for forholdet mellom USA og Kina de neste åra. Kina vil vite om Trumps plan for Kina er og om dette er en mann de kan jobbe med. Akkurat nå vet vi ikke hva vi vil, og Kina er ikke vårt største problem. Kina vet akkurat hva de vil og tenker på USA hele tida, sier Robert Daly ved Woodrow Wilson Center til Fox News.