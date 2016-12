Saddam Husseins datter hyller Donald Trump

Raghad hadde aldri trodd det øyeblikket skulle komme. Øyeblikket da hun så sin far bli ført mot galgen av maskerte menn.

Sammen med barna satt den 48 år gamle kvinnen foran fjernsynet og så da tauet og løkka ble strammet rundt halsen på faren. Og sekunder etter var det over.

- Brakte stolthet

Saddam Hussein døde ved hengning 30.desember 2006. Nå, ti år seinere, forteller den irakiske diktatorens eldste datter om hvordan hun opplevde henrettelsen i et eksklusivt intervju med CNN.

- Det var en død som brakte stolthet til meg, mine barn, mine søstre og deres barn, og alle dem som elsket ham og holder ham kjær, sier Raghad til den amerikanske TV-kanalen.

Saddam Hussein hadde i alt fem barn. Sønnene Quday og Uday ble drept i 2003, mens døtrene fikk asyl i Jordan.

Hussein var Iraks president og diktator fra 1979 og fram til den USA-ledete invasjonen i 2003. I 1990 sto han bak invasjonen av den oljerike gulfstaten Kuwait. De irakiske styrkene ble raskt slått tilbake og måtte gi tapt for de amerikanske koalisjonsstyrkene som invaderte den sørøstlige delen av Irak.

Etter terrorangrepet mot USA 11. september 2001 presset USA og president George W. Bush på for en ny Irak-invasjon. Den ble innledet i mars to år senere og førte til Saddams fall.

Har tro på Trump

16 år etter den omstridte invasjonen, legger Raghad skylda på USA for kaoset som nå råder i landet med 29 millioner innbyggere.

Raghad fester derfor sin lit til påtroppende president Donald Trump. Trump har både hevdet at han var imot invasjonen og hyllet Hussein for at han effektivt drepte terrorister. Hussein, som representerte det sunnidominerte Baath-partiet, var blant annet anklaget for folkemord etter den såkalte Anfal-kampanjen, en militæroffensiv mot de kurdiske områdene i nord på 1980-tallet.

- Denne mannen som akkurat er blitt leder...Slik det virker på meg er han utstyrt med en høy grad av politisk fornuft. Det er svært forskjellig fra hans forgjengere, sier diktatordatteren på telefon fra Amman.

IS-kaos

Siden Saddam Husseins fall har Irak sett fremveksten av flere militser og terrorgrupper, blant dem IS som for alvor ble lagt merke til av omverdenen etter at de tok Ramamdi, Fallujah og Mosul i 2014.

I forrige måned ble 2900 mennesker, en tredel av dem sivile, drept som følge av volden i landet.

Diktatordatteren har håp om at konflikten ikke vil vare evig.

- Det som skjer nå er bare en midlertidig tilstand. En tilstand av invasjon og forvirring. Men det er ikke Iraks skjebne, sier hun til CNN.