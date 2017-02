(Dagbladet): Politiet i Aust-Agder opplyste tidligere i dag at de har satt igang etterforskning i forbindelse med det de tror er et drap i Åmli kommune.

Politiet har i flere uker etterforsket en savnetsak. Ingen meldte mannen savnet og politiet lyktes ikke å få kontakt med ham. Bilder publisert av Fædrelandsvennen viser at politiet i går gravde med gravemaskin i søket etter avdøde.

- I går gjorde vi funn av en død person i Åmli som antas å være den savnede. Det er grunn til å tro at vi står overfor et drap. Vedkommende er sendt til obduksjon og vi regner med å ha identitet i løpet av kort tid, sa politistasjonssjef Jan Sverre Krogstad på en pressekonferanse like etter klokka 12 i dag.

Søster og samboer

I går morges ble to personer pågrepet og siktet for forsettlig drap eller medvirkning til drap i forbindelse med saken.

Dagbladet erfarer at det skal være snakk om avdødes søster, som er i slutten av 40-årene, og hennes samboer, som er i slutten av 30-årene.

Politiet har de siste dagene gjennomført undersøkelser på en eiendom i Åmli, og fortsatte i dag med videre undersøkelser på stedet. Det er innført flyforbud over området i forbindelse med etterforskningen.

Kripos bistår det lokale politiet med en taktisk etterforskningsleder, fire kriminalteknikere, hund og hundefører.

- Den taktiske etterforskningslederen ble koblet på for omtrent to uker siden. Personen jobber nå på stedet sammen teknikerne, sier Ida Dahl Nilssen, presseansvarlig i Kripops, til Dagbladet.

- Regner med at politiet endrer siktelsen

Advokat Ole J. Devold representerer den kvinnelige medsiktede.

- De ble pågrepet i går morges og jeg satt i avhør med henne i hele går. Vi er akkurat ferdige for dagen, men det vil bli oppfølgende avhør i ettermiddag. Hun har gitt en detaljert forklaring i dag, jeg kan ikke gå i detalj på hva hun har forklart, men hun erkjenner ikke straffskyld på forsettelig drap. Så spørs det hva politiet nå gjør med siktelsen mot henne, sier Devold til Dagbladet.

Han opplyser at kvinnen er fattet, men veldig preget av situasjonen.

- Hun vil bli framstilt for varetektsfengsling i morgen klokka 11. Jeg regner med at politiet vil endre siktelsen, det er i alle fall min oppfatning. Det kan hende politiet vil sjekke momenter ved saken før de foretar en endring, men hun har altså gitt en detaljert forklaring om sin kjennskap til denne hendelsen.

Fædrelandsvennen skriver at kvinnen ikke var vitne til selve drapshandlingen, og advokaten bekrefter overfor avisa at den drepte bodde hos samboerparet i en periode den siste tida.

Mannens forsvarer, Øyvind Aakerøy, opplyser til Dagbladet at han ikke ønsker å kommentere saken i dag, og at han sannsynligvis ikke har noe å meddele før etter fengslingsmøtet i morgen.

Tidligere domfelt

Den avdøde, som var i midten av 40-årene, var tidligere kjenning av politiet. Han er dømt for en rekke straffbare forhold opp gjennom årene.

I 2009 ble han dømt til tre år og seks måneders fengsel, samt å betale oppreisning, etter å ha utsatt en annen person for omfattende vold. Han skal ha fungert som hovedmann i denne saken, hvor flere i fellesskap og over tid mishandlet en annen person.

I 2013 ble han dømt til fengsel i ett år og tre måneder for legemsbeskadigelse, en trussel og narkotikabruk.

Mot slutten av 2016 ble han idømt en fengselsstraff på seks måneder, samt bot. Straffen kom som følge av biltyveri og for å ha vært i besittelse av en skarpladd hagle som ikke var forsvarlig innelåst. Han hadde heller ikke tillatelse til å inneha hagla.

I domsavsigelsen står det at avdøde er tidligere domfelt 36 ganger. Minst sju av disse dommene skal omfatte vold.

Også kvinnens samboer er tidligere domfelt. I fjor ble han dømt til 45 dagers fengsel og bot, etter å ha stjålet et kjøretøy og brutt seg inn i et lokale.

Politiet ønsker tips i saken, og oppfordrer alle som har kjennskap til ting som kan ha skjedd fra i fjor høst og fram til nå, til å ta kontakt med Arendal politistasjon.