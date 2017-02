Samboerpar siktet for forsettlig drap på familiemedlem

(Dagbladet): Politiet i Aust-Agder etterforsker et drap som har funnet sted i Åmli kommune.

Ifølge Agderposten er et samboerpar siktet for forsettlig drap på et familiemedlem. Kvinnens forsvarer, Ole J. Devold, bekrefter overfor avisa at paret ble pågrepet tirsdag.

- Jeg kan bekrefte at jeg representerer en av de siktede. Hun ble avhørt i går og i dag. Min klient nekter straffskyld, sier Devold til Agderposten.

Samboerens forsvarer ønsker ikke å kommentere saken overfor Dagbladet. Paret vil bli framstilt for varetektsfengsling i morgen.

Pressekonferanse klokka 12

- Jeg kan bekrefte at politiet mistenker at en person er drept, sier kommunikasjonsrådgiver Julia Bergmann i Agder politidistrikt til Fædrelandsvennen.

Til avisa sier Bergmann at hun ikke vet om det er et drap som er begått nå eller om det er et drap som politiet har oppdaget nå.

Politiet etterforsker et drap i Aust-Agder og har innkalt til en pressekonferanse onsdag klokken 12. Politistasjonssjef Jan Sverre Krogstad og politiadvokat Vanja Bruvoll vil være til stede på pressekonferansen.