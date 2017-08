Sammantha (29) låste sin ti år gamle kusine inn i en liten kasse, og drepte henne. Nå er hun dømt til døden

(Dagbladet): 29 år gamle Sammantha Allen ble mandag dømt til døden for drapet på sin 10 år gamle kusine Ame Deal i 2011.

Allen ble i juni funnet skyldig i drapet, og juryen har siden det diskutert om det var noen formildende omstendigheter i saken.

De har nå landet på at det er det ikke.

Tok en pinneis

Deal bodde sammen med Allen, hennes ektemann og hennes mor i Arizona, og skal ha blitt utsatt for omfattende mishandling over lengre tid.

Denne gangen skal hun ifølge USA Today ha tatt en pinneis fra kjøleskapet uten tillatelse. Allen og ektemannen hennes skal ha tvunget henne til å løpe og gjøre andre fysiske aktiviteter i det glovarme været, før de ba henne hente en plastkasse.

De kommanderte så den lille jenta opp i kassen, før ektemannen låste den. Morgenen etter oppdaget de at Deal ikke hadde overlevd natta.

Familien hevdet innledningsvis at dødsfallet var et resultat av at de hadde lekt gjemsel, og at noe hadde gått fryktelig galt. Politiets etterforskning avdekket at dette ikke var tilfellet.

Aktoratet vil også forsøke å få ektemannen dømt til døden. Han har selv nektet all straffskyld, og rettssaken mot ham starter 9. oktober.

Deals tante, Cynthia Stoltzmann, er allerede dømt til 24 års fengsel for barnemishandling. Hun var ikke til stede da tiåringen døde.

Henrettelsesstopp

Allen blir dermed den tredje dødsdømte kvinnen i delstaten Arizona. De to andre er Shawna Forde som ble dømt til døden i 2011, og Wendi Andriano som fikk sin dom i 2004.

Forde ble kjent skyldig i drapet på Raul og Brisenia Flores under et ran i 2009. Andriano ble dømt til døden for drapet på sin ektemann i 2000. Hun slo ham ihjel med en barkrakk.

Delstaten har derimot ikke henrettet en eneste dødsdømt fange siden 2014. Grunnen til det er at delstaten sier de ikke har de nødvendige midlene for å gjennomføre en henrettelse, og et søksmål mot delstaten etter at en henrettelse tok to timer.

Den første kvinnen som ble henrettet i Arizona, var Eva Dugan i 1930. Hun ble hengt etter å ha blitt funnet skyldig i drapet på Andrew J. Mathis i 1927.

Hun hadde i tillegg vært gift fem ganger, og alle ektemenne hennes hadde på mystisk vis forsvunnet.