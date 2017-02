Samme organisasjon som hacket Demokratene skal stå bak hackerangrepet mot Arbeiderpariet

(Dagbladet): Arbeiderpartiets stortingsgruppe er blitt utsatt for et hackerangrep fra Russland, skriver TV 2.

Dagbladet får bekreftet at flere av Arbeiderpartiets stortingspolitikere har vært utsatt for et målrettet angrep via e-poster. Det er usikkert hva hackerne har oppnådd, og om de i det hele tatt har fått ut gradert materiale.

De siste åra har det vært stor aktivitet fra hackergrupper som knyttes til Russland mot Norge. Det spesielle med dette angrepet er at det har vært veldig målrettet.

Representanter og ansatte i partiet ble i går varslet via et brev fra sekretariatsleder.

Dagbladet får bekreftet at myndighetene vet at også statlige etater og institusjoner er angrepet av den samme organisasjonen.

«Jeg kan bekrefte at vi er orientert av PST om at Arbeiderpartiets stortingsgruppe er utsatt for et forsøk på digitalt angrep fra en aktør som PST knytter til fremmed etterretning. Videre håndtering av saken skjer av PST, NSM og andre relevante myndighter», skriver Hans Kristian Amundsen, sekretariatsleder i Arbeiderpartiet, i en sms til Dagbladet.

- Vi kan bekrefte at dette har skjedd, men vi har ingen ytterligere kommentar til saken, sier Trond Øvstedal, informasjonssjef i Nasjonal sikkerhetsmyndighet, til Dagbladet.

Etter det Dagbladet erfarer har norske myndigheter arbeidet med saken sammen med samarbeidene tjenester. Aktøren som står bak hackerangrepet mot Arbeiderpartiet skal være den samme organisasjonen som sto bak hackerangrepene mot Demokratene under den amerikanske valgkampen.

Russisk etterretning

Amerikanske etterretningstjenester har konkludert med at disse hackerangrepene ble utført av Russland. I rapporten oppga CIA, FBI og NSA at de er svært sikre på at Hovedstyret for den russiske etterretningstjenesten (GRU) brukte Guccifer 2.0 (person som har hevdet å være rumensk hacker), DCLeaks.com og WikiLeaks for å vidreformidle informasjon de har tilegnet seg gjennom hacking.

Det var PST som varslet gruppeledelsen i Arbeiderpartiet om angrepet. Det er ikke kjent hvorvidt hackerangrepet lyktes eller ikke.

Senest i går advarte PST mot såkalte påvirkningsoperasjoner, i forbindelse med framleggingen av sin trusselvurdering for 2017.

- Vi ser det som har skjedd i andre land, og kanskje det ferskeste eksempelet på det er fra USA. Vi kan selvfølgelig ikke utelukke at man også vil gjøre noen forsøk på det samme i Norge, men vi holder ikke det som veldig sannsynlig, sa PST-sjef Benedicte Bjørnland til Dagbladet i går.

- PST ønsker ikke å kommentere denne saken i kveld. Utover det har vi ingen kommentar til opplysning i mediene, sier PSTs kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken til Dagbladet.

PST: Prøvde å påvirke nobelkomitéen

Forrige uke skrev NRK at PST for første gang bekrefter russisk informasjonsoperasjon mot Norge.

Russland skal ifølge PST ha forsøkt å påvirke Nobelkomitéen for å unngå at Ukrainas president fikk fredsprisen.

Den statlige, russiske nyhetskanalen Vesti skriver at russiske myndigheter avviste påstandene om innblanding.