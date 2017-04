Samtidig med det historiske møtet sjonglerer Trump to globale kriser: - Ingen vet hva USAs utenrikspolitikk er

(Dagbladet): USAs president Donald Trump står foran minst to internasjonale kriser. På tross av presidentens valgløfte om at USA skal gå først, er han nå i en posisjon hvor han må ta grep.

I dag møtes Kinas president Xi Jinping og Trump for første gang på presidentens vinterresidens Mar-a-Lago i Florida. Det er sterke krav fra USA om at Nord-Korea, som i går igjen prøveskjøt en rakett, avslutter sitt atomprogram. Samtidig mener de at Kina, som er diktaturets nærmeste samarbeidspartner, ikke gjør nok.

Frykten er at det lukkede diktaturet og diktator Kim Jong-un kan angripe USA, og den frykten finnes i aller høyeste grad også i Japan og Sør-Korea.

I et intervju med Financial Times forrige uke, ga han kineserne et ultimatum.

- Hvis Kina ikke kan løse Nord-Korea, vil vi gjøre det, sa Trump.

- Endret mening

Nord-Korea vil bli hovedtema i møtene med Xi Jinping. Det andre vil være handel. Trump brukte store deler av kampanjen på å anklage Kina for å stjele amerikanske jobber.

Som om ikke Trump og verdenssamfunnet har nok med trusselen fra Nord-Korea, er det også krise i Syria. Statsledere verden over, inkludert Trump, holder Syrias president Bashar al-Assad ansvarlig for gassangrepet som drepte mer enn 80 mennesker tirsdag.

De grusomme bildene fra Syria, og den meget anspente situasjonen i Nord-Korea, får mange til å stille seg spørsmålet hvordan Trump skal håndtere dette som leder av stormakten USA.

- Dette er et problem, fordi Trump har kommet med en rekke uttalelser i valgkampen om utenrikspolitikken. I Det hvite hus har han heller ikke med noen klar beskjed som klargjør disse uttalelsene eller hans utenrikspolitikk.

- Han har gått til kraftige angrep på Japan og Kina i hele valgkampen, samtidig som han har deres to statsledere på besøk, og hevder de har det beste forholdet noensinne, sier CNN-kommentator Fareed Zakaria.

- Vet ikke hva USAs utenrikspolitikk er

Senest mandag sa Trumps pressetalsmann Sean Spicer at USA var åpne for å holde Syrias president Bashar al-Assad ved makta. Prioriteten var å knuse IS.

- Nå sier Trump at han har endret mening. Kan du tenke deg hva de andre landene i områdene tenker? Det er bare presidentens egne tanker som strømmer på. Ingen vet hva USAs utenrikspolitikk er, sier Zakaria til sin egne kanal.

Skal vi tro Trumps tone de siste dagene, kan svaret være at han vil involvere seg mer. Før han ble president advarte han gjentatte ganger mot at USA skulle intervenere og at krigen i landet «ikke er vårt problem». I 2013 tvitret presidenten at USA burde holde seg unna Syria - det var like etter at over 1400 mennesker hadde blitt drept i et nervegassangrep fra president Assad.

Nå er tonen en annen:

- Det kjemiske angrepet er forferdelig. Det rammet kvinner, små barn og til og med små babyer. Det forferdelige angrepet fra Assads regime kan ikke tolereres. USA står sammen med våre allierte verden rundt og fordømmer dette forferdelige angrepet og alle andre forferdelige angrep for den del, sa han.

- Jeg har nå ansvaret, og jeg vil ta det ansvaret og bære det med stolthet.

På spørsmål fra pressen om hva hans neste skritt i Syria-krigen vil være, sa han:

- Dere får se.

Kan handle på egen hånd

I FN var også budskapet fra USA den samme. Der viste ambassadør Nikki Haley fram bilder av rammede barn.

- Hvor mange flere barn må dø før Russland bryr seg? tordnet USAs FN-ambassadør Nikki Haley.

Hun truet videre med at USA kan komme til å handle på egen hånd overfor Syria dersom ikke FN gjør noe.

- Når FN konsekvent svikter og ikke gjør noe, så er det tider i staters liv der vi blir tvunget til å handle på egen hånd, sa Haley.

Kina-ultimatum

Mandag gjorde Trump det klart at USA er rede til å ta hånd om Nord-Korea, med eller uten hjelp fra Kina, bare dager før han møter Xi Jinping ansikt til ansikt for første gang.

Samtidig sa representanter fra Det hvite hus følgende om hvordan å stoppe diktaturets atomprogram:

- Tida er ute. Nå kan alt skje. Omtrent samtidig skjøt Kim opp en ny rakett.

Amerikanske myndigheter kaller oppskytingen en tabbe og at den ikke truet USA.

Likevel er Trumps Nord-Korea-ultimatum svært risikabelt i forkant av møtet med Xi Jinping, mener flere eksperter.

- Trump får det til å se ut som vi er klare til å gå til krig eller bruke militærmakt. Jeg tror ikke det er reelt. Tanken med å bruke en slik taktikk i forhandlinger er at du må ha kredibilitet. Jeg tror kineserne vil gjennomskue dette ultimatumet, sier Kurt Campbell, som var Barack Obamas toppdiplomat i Øst-Asia til Ap.

Winston Lord, USAs ambassadør til Kina under Ronald Reagan er bekymret for at Trump ikke har god nok kunnskap om situasjonen i Nord-Korea og hans evner til å forhandle under fire øyne.

- Jeg tror han kan bli for lett, sier Lord.

- Vil sette tonen

Det historiske møtet mellom de to statslederne vil uansett bli iakttatt fra alle verdenshjørner. Trump og Jinping kommer fra forskjellige verdener, den førstnevnte vokst opp som sønn av en eiendomsbaron i kapitalismens høyborg og med en bakgrunn i underholdningsbransjen. Den andre er født inn i et kommunistisk system, og som har gått gradene i partiet.

- Dette møtet vil sette tonen for forholdet mellom USA og Kina de neste åra. Kina vil vite om Trumps plan for Kina er og om dette er en mann de kan jobbe med. Akkurat nå vet vi ikke hva vi vil, og Kina er ikke vårt største problem. Kina vet akkurat hva de vil og tenker på USA hele tida, sier Robert Daly ved Woodrow Wilson Center til Fox News.

I en samtale med Japans statsminister Shinzo Abe natt til torsdag skal Trump også ha sagt at USA holder alle muligheter åpne om Nord-Korea.

- Presidenten gjorde det klart at USA vil fortsette å styrke sin evne til å avskrekke angrep og forsvare seg selv og sine allierte med full bredde av militær kapasitet, sier den japanske statsministeren.