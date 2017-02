Sandberg stepper inn for Listhaug

(Dagbladet): 5.mars går Sylvi Listhaug ut i mammapermisjon i forbindelse med at hun får sitt tredje barn.



Da er det nåværende fiskeriminister Per Sandberg (Frp) som tar over roret som innvandrings- og integreringsminister.

Det var NRK som først omtalte omrokkeringen, som ble avgjort i statsråd i dag.

- Per Sandberg er en dyktig statsråd som tidligere har jobbet mye med innvandrings- og integreringsfeltet på Stortinget. Han kommer garantert til å gjøre en god jobb mens jeg er ute i fødselspermisjon, sier Listhaug i en pressemelding.

Hun har mammapermisjon i en kort periode fram til 2. juli i år, før hun skal tilbake for å drive valgkamp for partiet.

Da regjeringen varslet at de skulle gjøre endringer i statsrådkabalen før jul i 2015, spekulerte mange i om Sandberg kunne ende opp som nettopp innvandrings- og integreringsminister.

I stedet ble han altså ny fiskeriminister etter Elisabeth Aspaker (H). I månedene framover skal han ifølge NTB ha denne jobben i tillegg til vikaroppgaven som innvandringsminister.

Sandberg sier følgende om sine ambisjoner for innvandringsområdet i Listhaugs fravær:

- For meg er det viktig å føre en streng og rettferdig asylpolitikk og en integreringspolitikk som stiller tydelige krav. Det skal jeg følge opp i denne perioden. Det viktigste er at vi klarer å holde asyltilstrømmingen under kontroll, sier Sandberg i pressemeldingen.