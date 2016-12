Sara (44) falt på ski og pådro seg lårbeinsbrudd. Da regningen kom, fikk hun sjokk

(Dagbladet): - Jeg var på skitur med jobben i Sälen og falt i bakken. Det var ikke så dramatisk, men jeg pådro meg et lårbeinsbrudd. Det var ille og gjorde utrolig vondt, forteller 44 år gamle Sara Brodin Söderlund til Dagbladet.

Söderlund er fra Gnosjö i Sverige, og ble fraktet til sykehuset i Mora etter bruddet.

- Det tok ikke mange minutter før det var hjelp på plass i bakken. De passet på at det kom helikopter og hentet meg. Så ble jeg fløyet til Mora sykehus, der de ansatte sto klare. Dette skjedde på kvelden, og de hadde kalt inn leger og opererte med en gang. Da jeg våknet noen timer senere, lå jeg i et fint rom med masse mennesker rundt meg. De var der hele døget.

- En fantastisk opplevelse

I ettertid har hun kommet fram til at mellom 25 og 30 mennesker må ha vært involvert etter ulykken.

- Jeg fikk egen ambulanse, jeg ble fløyet hjem til nærmeste flyplass, og kjørt i ambulanse derfra. I en ukes tid fikk jeg hjelp døgnet rundt, forteller Söderlund.

I går valgte hun å fortelle om hendelsen i et innlegg på Facebook. Det var da hun mottok regningen, skriver svenske Expressen.

«En fredag for drøyt to uker siden brakk jeg lårbeinet i Sälen. Helikopter til Mora, lang operasjon, etter to døgn fikk jeg transport hjem i eget fly og ambulanse. I dag kom regningen. 200 kroner.»

- Jeg skrev på Facebook fordi jeg er så takknemlig for dem som gjør denne jobben. De jobber døgnet rundt og får ikke spesielt bra betalt. Så vet jeg jo at jeg betaler skatt i et godt land, men det var fortsatt en helt fantastisk opplevelse.

Hittil har over 700 mennesker delt innlegget. Mange gleder seg over at det som deles er en positiv historie om helsevesenet

- Det gjør meg kjempeglad. Og det må jo bety at folk gjerne vil lese gladsaker som dette. Det finnes selvsagt alltid negative sider, og det er ikke alltid helsevesenet fungerer, men flere skriver at de har opplevd det samme som meg.

Ønsker å takke

Samtidig påpeker Söderlund at hun er forberedt på at det vil komme flere fakturaer, etter ulykken.

- Akkurat denne var fra sykehuset i Mora. Jeg lå der i to døgn, og betalte 100 kroner for hvert av dem. Det er utrolig lite. 100 kroner for tre skift med mennesker som er der hele tiden.

«Etter ytterligere en uke på Värnamo Sjukhus med service døgnet rundt av sykepleiere, hjelpepleiere, leger, rengjøringspersonale og fysioterapeuter er jeg 'starstruck' av den delen av det svenske helsevesenet som jeg har fått oppleve. Organisasjonen, omsorgskvaliteten, lagarbeid, kompromissløs omsorg av sykepleiere som ga meg smertestillende, samtaler, latter. Som hentet melk til kaffen, fikset balsam, fønet håret mitt og ga meg ekstra is til kneet. Pedagogiske forklaringer av engasjerte leger. Tøffe fysioterapauter som lurte meg til neste skritt», skriver Sara Brodin Söderlund videre i Facebook-innlegget.

Alt før hun retter en stor takk til alle som på en eller annen måte har hjulpet henne.

«Hvordan sier man takk høyt og sterkt nok? Jeg vet ikke, men her sitter jeg i sofaen min, ved siden av juletreet, med benet høyt og takket alle dere som passet på at jeg fikk feire jul med familien min.»

- Jeg kjørte forbi sykehuset på kvelden på julaften og så julelys i alle vinduene. Man innser plutselig at de er der hele tiden. Jeg gråter en liten skvett hver eneste dag for de fantastiske menneskene som jobber der. De bryr seg så mye om hvordan man har det og hva man trenger. Det er rett og slett en liten hyllest til dem.