SAS' info-sjef: -  Kan ikke ha vesentlig høyere kostnader enn konkurrentene

Ifølge SAS informasjonssjef er det fortsatt mye som skiller SAS fra Norwegian og Ryanair, når SAS nå etablerer seg i Irland og trolig også vil bruke bemanningsbyråer.

«Det er snakk om ganske så ulike forretningsmodeller. Det vil det fortsatt være selv om SAS etablerer et nytt selskap i Irland med et håndfull antall fly som skal betjene hovedsakelig fritidsruter med utgangspunkt i Spania og London, som flyr til/fra Skandinavia», skriver informasjonssjef Knut Morten Johansen til Dagbladet.

«Bemerkelsesverdig åpenhet»

Johansen mener at selskapet har vist «en ganske bemerkelsesverdig åpenhet», med dialogmøter med alle ansatte om Irland-etableringen «for å rydde av veien usikkerhet».

«Hovedtemaet i møtene har imidlertid vært å spre kunnskap og forståelse for selskapets hovedutfordringer, og erkjennelsen av at SAS ikke kan ha kostnader som er vesentlig høyere enn konkurrentenes».

Ifølge Johansen har det vært diskusjoner om innleie av fly med besetninger i de siste års tarifforhandlinger, noe som vises igjen i avtalene.

«Av respekt for årets forhandlinger så går vi ikke ut med detaljer på innholdet», skriver han.

«Offensive tiltak nødvendige»

Johansen har følgende å si til Lippestads bekymring for at skandinaviske piloters jobber skal flagges ut:

«Skal SAS være relevant for de mange reisende i det voksende ferie og fritidsmarkedet, så kan ikke selskapet ha vesentlig høyere kostnader enn konkurrentene. Det er manglende lønnsomhet som truer de skandinaviske arbeidsplassene, hvilket gjør at offensive tiltak er nødvendige for at SAS skal ekspandere – og med det trygge eksisterende og skape enda flere arbeidsplasser både ute og hjemme.»