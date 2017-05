SAS stifter omstridt selskap i Irland - leier inn 300

SAS' er nå i full gang med Irlands-etablering, med et irsk flyselskap som skal ha baser i Spania og London.

Den 3. april signerte SAS' konsernsjef Rickard Gustafson personlig stiftelsesdokumentene for Scandinavian Airlines Ireland Limited.

Irlandssatsingen er omstridt, fordi de ansatte er urolige for at arbeidsplasser skal flagges ut, slik lederen i Norske SAS-flygeres Forening, Jens Lippestad, nylig ga uttrykk for i Dagbladet.

Leier inn folk

De ansatte frykter at SAS vil gjøre som lavprisselskapene Norwegian og Ryanair, og i stor skala leie inn piloter og kabinansatte fra bemanningsselskaper.

Nå bekrefter Mikael Wångdahl, sjefen for Scandinavian Airlines Ireland, at Scandinavian Airlines Ireland Limited vil hyre inn piloter og kabinansatte fra i første omgang ett bemanningsselskap.

- Hvor mange vil dere leie inn?

- Det kommer an på hvordan tidstabellene ser ut, men mellom 270 og 300 flygende personell, sier Mikael Wångdahl, som 17. mars ikke ville bekrefte overfor Dagbladet at det skulle benyttes bemanningsselskap.

Han sier at det foreløpig ikke er avgjort hvilket bemanningsselskap det blir.

Søker snart

Wångdahl forteller at det foreløpig ikke er sendt inn en søknad om irsk flytillatelse.

- Men det kommer vi til å gjøre innen de nærmeste ukene, sier han.

Dermed kan selskapet se ut til å holde tidsskjemaet, som er å være i gang med flyginger innen november.

Ifølge Irish Times skal det benyttes ni helt nye Airbus A320neo-fly, noe Wångdahl bekrefter.

Frykter bekvemmelighetsflagg

SAS har valgt Irland på grunn av et gunstig myndighetsregime for flyselskaper, noe både Norwegian og Ryanair allerede benytter seg av.

Den amerikanske kabinsattefagforeningen AFAs leder Sara Nelson er blant dem som frykter bruk av Irland i en «bekvemmelighetsflagg-modell», hvor hovedkontoret legges til et land bare på grunn av gunstige betingelser.

Adressen Scandinavian Airlines Ireland foreløpig er registrert med, Grand Canal Square 2 i Dublin, tilhører selskapet som har hjulpet SAS med det formelle under oppstarten.

- Vi kommer til å ha våre lokaler på Swords, nær flyplassen, og regner med å flytte inn i slutten av mai, forteller Mikael Wångdahl. Han sier at de vil være 25-30 personer på hovedkontoret.