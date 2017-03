Satelittbilder tyder på at Nord-Korea forbereder seg på sin sjette atomprøvesprengning

(Dagbladet): Aktivitet ved Nord-Koreas hovedkvarter for atomprøvespreninger, Pungyye-ri, antyder at diktaturstaten planlegger sin sjette atomprøvespreninging.

- På kort varsel

Tankesmia 38 North, som er tilknyttet USA-Korea-instituttet ved John Hopkins University, har studert ferske satelittbilder og fastslår at det er aktivitet flere steder på anlegget, blant annet i kommandosenteret.

«Summen av disse aktivitetene tilsier at Nord-Korea fortsetter å forberede tunnelene for en framtidig atomprøvespreninging. Bildene anslår også at Punggye-ri er i stand til å håndtere en sjette atomprøvespreningning på kort varsel, når en atombombe og tilhørende monitoreringsutstyr er utplassert. Det er imidlertid ikke mulig å forutsi tidspunktet for en slik test basert på de siste bildene», konkluderer 38 North.

Sammenlignet med bilder tatt tidligere viser de nye bildene at utstyr og forsyninger som tidligere stod ved tunnelene har blitt erstattet av noe som ser ut til å være en stor container eller kasse.

I tillegg er det spor i snøen som indikerer at det har blitt flyttet utstyr fra utstyrslageret og til atomtunnelene.

Sør-Korea følger med

Nyhetsbyrået Yonhap skriver at Sør-Korea mener Nord-Korea er klar til å gjennomføre en atomprøvesprengning når som helst, dersom ledelsen bestemmer seg for å gi grønt lys.

- Vi følger nøye med på situasjonen og er samtidig i alarmberedskap mot Nord-Koreas mulige provokasjon, sier talsmann for myndighetene, Jeong Joon-hee.

I januar meldte den amerikanske tankesmia at de fryktet at Nord-Korea igjen hadde fått i drift en atomreaktor ved landets beryktede atomanlegg i Yongbyon.

Et anlegg som er i stand til å produsere plutonium til atomvåpen.

38 North kunne ikke fastslå om reaktoren var i full drift igjen, men «driften kan være betydelig», fastslo de.

Reaktoren forsynte Nord-Korea med plutonium til de første tre atomprøvesprengningene, som ble gjennomført i 2006, 2009 og 2013.

Den fjerde og femte atomprøvesprengningen ble gjennomført i januar og september i fjor.

Det er tidligere anslått at anlegget, når det opererer på full kapasitet, er i stand til å generere nok plutonium til å produsere èn atombombe per år.

Reaktoren ble lagt ned i 2007 i tett samarbeidet med Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA), men i 2013 ble IAEA kastet ut av landet samtidig som myndighetene annonserte at de aktet å åpne opp anlegget igjen.

To sprengninger i fjor

Et amerikansk institutt anslo i fjor sommer at Nord-Korea har mellom 13 og 21 atomvåpen, mens antallet lå et sted mellom 10 og 16 i 2014.

9.september i fjor gjennomførte Nord-Korea sin femte atomprøvesprengning. Eksplosjonen ble anslått til å være på 10 kilotonn, den kraftigste så langt.

Prøvesprengningen kom under feiringen av 68-årsdagen for grunnleggelsen av landet.

Nord-Korea bekreftet selv at de hadde gjennomført en atomprøvesprengning for å motvirke USAs fiendtlighet.

De ferske rapportene om at Nord-Korea kan nærme seg en ny prøvespreningning, kommer kun dager etter at de gjennomførte en ny missiltest.

Missiltesten skal ha vært en militærøvelse som simulerte et angrep på amerikanske militærbaser i Japan.

Tre av de fire ballistiske missilene som ble avfyrt landet i Japans økonomiske sone i Japanhavet.

Missiltesten fikk USA til å framskynde utplasseringen av rakettforsvaret THAAD i Sør-Korea.

Allerede dagen etter missiltesten begynte utplasseringen av det avanserte og omdiskuterte rakettforsvaret.

Fakta om Nord-Koreas atom- og rakettprogram * Nord-Korea har gjennomført fem atomprøvesprengninger, i 2006, 2009, 2013, og to i 2016. Landet utvikler også langtrekkende raketter.

* Nord-Korea begynte sitt rakettprogram på 1960-tallet i samarbeid med Sovjetunionen.

* Siden 2014 har landet flere ganger prøveskutt raketter med en rekkevidde langt over grensen på 150 kilometer som FNs sikkerhetsråd har satt.

* 7. februar 2016: Nord-Korea plasserte en satellitt i bane rundt jorda.

* 24. august 2016: Prøveoppskyting av et missil fra en ubåt. Raketten fløy 500 kilometer og inn i Japans luftovervåkingssone. FNs sikkerhetsråd fordømte denne og tre tidlige oppskytinger av ballistiske missiler 9. juli, 18. juli og 2. august.

* 5. september 2016: Tre ballistiske raketter ble sendt ut over Japanhavet.

* 12. februar 2017: Prøveoppskyting av en langtrekkende rakett ut over Japanhavet. Raketten fløy om lag 500 kilometer før den landet i havet mellom Nord-Korea og Japan.

* 6 mars 2017: Fire ballistiske raketter ble skutt ut over Japanhavet, tre av dem landet i havområder kontrollert av Japan. (NTB)