Satellittbilder viser den totale ødeleggelsen av den IS-beleirede byen

(Dagbladet): Den filippinske byen Marawi har blitt utpekt som et av de viktigste tilholdsstedene til ekstremistgrupper som har sverget troskap til IS.

I byen har det den siste tida pågått kamper mellom regjeringsstyrker og selverklærte IS-soldater fra de militante islamistiske gruppene Abu Sayyaf og Maute.

Opprørerne gikk til angrep på byen den 23. mai, og ifølge CNN har den vært beleiret siden da.

Massivt motangrep

Filippinske myndigheter opplyser selv at sammenstøtene i Marawi startet da de forsøkte å pågripe Abu Sayyaf-lederen, Isnilon Hapilon, den 23. mai i år.

Militanter fra gruppa Maute skal ha svart med å gå til angrep på regjeringssoldatene - og regjeringen svarte igjen med et massivt motangrep, der de satte inn kampfly, helikoptre og pansrede kjøretøy for å knuse opprøret.

- Store skader

Nye bilder, publisert av Stratfor, viser hvilke enorme ødeleggelser dette har påført byen.

Rundt halvparten av nabolagene i byen har blitt rammet av bombingen, skriver CNN. Bildene viser dessuten at det er flere pågående branner, samt et stort krater i byen.

- Omfanget av skadene er slående. Vi hadde ikke forventet at de skulle være så store, sier senioranalytiker Sim Tack ved Stratfor.

Han sier de var kjent med at byen hadde blitt utsatt for flyangrep, men at de likevel ble overrasket da de så bildene.

- Ikke noe valg

- Det står ganske ille til med hele byen, sier analytikeren, som legger til at om han skal sammenlikne byens ødeleggelser med en annen by, må det være Mosul i Irak.

- Regjeringen på Filippinene har ikke hatt noe valg enn å slå tilbake mot opprørerne med så stor styrke som de har gjort, mener analyseansvarlig Scott Stewart ved Stratfor

- Vi så i Irak og Syria hva som skjer når du ikke handler raskt for å fjerne militanter fra områder de har beleiret, sier han ifølge CNN.

Marawi anses som en viktig muslimsk by på Filippinene. Ifølge CNNs artikkel er en av de få bygningene som fortsatt står i byen det islamske senteret Masjed Mindanao.