Satser 800 millioner på Geilo

( Finansavisen): Med tre hoteller i folden og kontroll over 1.300 av de 3.000 kommersielle sengene på Geilo, tror eieren av Vestlia Resort, Bardøla Høyfjellshotell og Highland Lodge at det er mulig å levere et tosifret millionresultat i 2018, skriver Finansavisen.

I år ender resultatet på rundt 4-5 millioner kroner av en samlet omsetning ved de tre overnattingsstedene på 162 millioner. Det er vel 20 millioner bedre enn i fjor.

– Vi har hatt en veldig positiv utvikling av omsetningen, men også kapasitetsutnyttelsen i år. Vi er inne i en oppadgående kurve og det gir utslag på bunnlinjen, sier hotelldirektør for de tre stedene som alle eies og driftes av Merkantilbygg-eier Pål G. Gundersen, sier Roger Espeli, til avisen.

Neste år år regner Espeli med å omsette for 170 millioner og i 2018 tar de sikte på å runde 200 millioner.

Har brukt 800 millioner

Nå investeres det nye 100 millioner kroner i et tilbygg med fem etasjer som skal stå ferdig til neste jul. Bygget får restaurant og bar og 65 rom med nesten 200 senger.

Siden årtusenskiftet har Gundersen investert rundt 800 millioner kroner på Geilo om man inkluderer kjøp av hotellene, flere store utvidelser og rehabiliteringer.

Noen gullgruve har det ikke vært, men nå som de store investeringene er tatt, skal det høstes. Ikke bare fra hotellenes driftsselskap, men også fra hotelleiendomsselskapet Bakkestølvegen 81, skriver Finansavisen.

– Vi har en eier som har investert med hjertet her på Geilo. Han har nok ikke tjent så mye penger på driften gjennom disse årene, men vi ser nå en mulighet til å få en grei avkastning på sikt samtidig som at verdiene ikke forringes, sier Espeli.

Tenker stort

I mars i år åpnet Vestlia en konferansesal som kan huse nesten 700 mennesker.

– Nå kan vi ta imot større arrangementer og markedsføre oss mot større kunder. Ved å eie og drive tre hoteller slipper vi å forhandle om pris med andre overnattingsteder, vi kan planlegge bedre, og unngår at ulike arrangementer kolliderer med hverandre, sier Espeli, til Finansavisen.

