Satser millioner på å vinne kaffekrigen

(Finansavisen): Espresso House har i løpet av tre hektiske år blitt nest største aktør på det norske kaffemarkedet, skriver Finansavisen.

Én butikk på Grünerløkka i Oslo har blitt til 36 butikker og 600 ansatte fordelt på stadig flere byer. Barer er etablert i både Trondheim, Hamar og Fredrikstad.

Og i løpet av 2017 kommer 13 nye utsalgssteder.

Espressovekst koster

Men veksten koster. Ifølge avisen tapte Espresso House Norge i alt 56 millioner kroner de tre første driftsårene. I fjor endte det med fire millioner kroner i pluss.

Omsetningen steg til 173 millioner kroner, tilsvarende 28 prosent vekst fra 2015.

- Vi bruker mye tid på å telle mennesker, analysere bruksvaner og hvor de går i gatene. På den måten kan vi være trygge på hvor beste beliggenhet vil være, sier daglig leder Torodd Gøystdal i Espresso House Norge til Finansavisen.

- Må drifte til 20 i stil

Svenskeide Espresso House, som per juni i fjor hadde over 220 barer i Sverige, Norge, Danmark og Finland, bygger for tiden Nord-Europas største kaffebrenneri mellom Oslo og Stockholm, skriver avisen.

Vekstambisjonene er det ingenting i veien med.

- 2017 vil bli et enda bedre år. Vi skal ansette over 500 nye medarbeidere de neste tre årene. Samtidig er det viktig å huske på at uansett hvor mye penger man har for å bygge et konsept, hjelper det ikke hvis man ikke klarer å drifte til 20 i stil, sier Gøystdal til Finansavisen.

Tjent penger hvert år

Kaffebrenneriet er uansett fortsatt størst på kaffe i Norge, målt i antall butikker og omsetning. Kjeden har hatt vekst i omsetningen hvert år siden årtusenskiftet, og har tjent penger hvert år siden oppstarten i 1994.

I fjor tjente Kaffebrenneriet ifølge avisen 12,4 millioner av en omsetning på 234 millioner kroner. Det tilsvarer 17 og 11 prosent vekst på hhv. bunn- og topplinjen for kjeden som teller 37 barer.

- Det vil være feil å si at andres satsing i markedet ikke har påvirket oss, men vi føler vi har god kontroll på vår mat, kaffekvalitet og hvorfor kundene velger oss, sier Steinar Paulsrud til Finansavisen.

Han eier 25 prosent av kjeden, i likhet med daglig leder Thomas Phulpan. Norgesgruppen eier resten.

Sprekt i Starbucks også

I det norske kaffemarkedet for øvrig er også Starbucks i kraftig vekst, skriver avisen, og anslår antall butikker til 20.

I fjor omsatte den amerikanske kjeden, med Jens Ulltveit-Moe og Umoe som norsk partner, for 137 millioner kroner i Norge. Tre millioner kroner lå igjen på bunnlinjen.

Wayne’s Coffee sliter derimot med veksten. Kjeden med 11 barer i Norge omsatte ifølge Finansavisen for 40 millioner kroner i fjor, over 30 prosent mindre enn i året før.

Resultatet ble et minus på fire millioner kroner.

