Satt på fil med søppel-lovbrudd en uke uten å varsle byråden

(Dagbladet): Onsdag ble miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) grillet i bystyret om Dagbladets avsløring om over 2000 lovbrudd i renovasjonsselskapet Veireno, som tømmer søppel i hovedstaden på kontrakt med Oslo kommune.

Dagbladets avsløring baserte seg på Veireno-ansates timelister i perioden 3. oktober i fjor til 21. januar i år, som Renovasjonsetaten innvilget innsyn i.

Renovasjonsetaten tar nå selvkritikk både for at de ikke har etterspurt mer informasjon fra Veireno før, og at byråden havnet i en knipe i bystyret.

Varslet ikke byråden

- Etter at vi fikk oversendt det samme materialet som Dagbladet fikk tilgang til, ser vi at Veirenos rapportering har vært mangelfull når det gjelder brudd på hviletidsbestemmelsene, sier konstituert direktør Arild Sundberg til Dagbladet.

Direktøren bekrefter at byråden ikke ble varslet, til tross for at etaten hadde sittet på den samme filen som Dagbladet i nærmere en uke.

- Vi mottok rapportering på arbeidstid - datafil - på morgenen 26. januar. Materialet ble sammen med annen rapportering gjennomgått i etaten. Analysen på arbeidstid var ikke sluttført før bystyremøtet.

Vil «sikre liv og helse»

- Hvorfor har dere ikke etterspurt dette materialet før?

- Hadde vi ikke fått den detaljerte informasjonen vi nå har, og som Dagbladet også har fått, så ville vi etterspurt den. Vi er helt avhengig av denne informasjonen for å kunne vurdere hviletidsbestemmelsene, sier Sundberg videre. Han vil nå ta grep for å sikre en bedre oppfølging.

- Jeg besluttet i forrige uke at det var behov for en forsterket oppfølging av Veirenos arbeidstid, både ved at vi utvider ressursinnsatsen i etaten, men også fra eksternt revisjonsselskap.

Dagbladet ga etaten svarfrist til kl 13:00 på en gjennomgang av direktørens uttalelser i denne saken. Kl 12:58 i dag sendte etaten ut en egen pressemelding om saken.

- Etatens gjennomgang viser et betydelig antall brudd på hviletidsbestemmelser. Dette gir grunn til bekymring. Det er viktig at Veireno følger gjeldende regler om arbeidstid og bidrar til å sikre liv og helse hos den enkelte ansatte, sier Sundberg i pressemeldingen.

Byråden: - Alvorlig

Denne artikkelen ble først publisert uten kommentarer fra byråd Lan Marie Nguyen Berg.



Fredag formiddag sier byråden til Dagbladet at hun ser alvorlig på det som nå kommer frem.

- Renovasjonsetaten har nå opplyst om at det har vært mangelfull rapportering fra Veireno knyttet til blant annet hviletid. Jeg ser alvorlig på det som nå kommer frem, først og fremst av hensyn til de som jobber på oppdrag for Oslo kommune. Her er det blant annet mange arbeidere som ikke har fått den hviletiden de har krav på. Sånn skal det ikke være, sier byråd Ngyuen Berg.

Byråden legger ikke skjul på at hun mislikte å bli feilinformert:

- Det er Veirenos ansvar at arbeidsmiljøloven følges og at de rapporterer korrekt til Renovasjonsetaten. Det er alvorlig at informasjonen jeg har fått har vært i mangelfull.

- Vi går nå grundig gjennom informasjonen vi har fått og vurderer hva vi gjør med denne.



Beklager overfor byråden

- Føler Renovasjonsetaten seg ført bak lyset av Veireno når det nå viser seg at de har begått langt flere lovbrudd enn de hadde rapportert om?

- Vi konstaterer at rapporteringen fra Veireno har vært mangelfull, spesielt i forhold til hviletid. Byrådsavdelingen har basert sine svar på informasjon de har fått fra oss, som igjen baserer seg på til dels mangelfull informasjon fra Veireno.

- Er det beklagelig at byråden ble satt i en sånn situasjon?

- Det er å beklage at byråden ble satt i en slik situasjon, ja.

- Har dere vært i kontakt med byråden om denne saken etter Dagbladets avsløringer?

- Vi har informert byråden om at vi nå har forsterket oppfølgingen av arbeidstidsbestemmelsene og herunder også for å bedre kunne gi en total-rapportering som også inkluderer hviletidsbestemmelsene.

Også i pressemeldingen beklager etaten at byråden ikke ble bedre informert.

- Byrådsavdelingen bygget sine uttalelser på informasjon fra Renovasjonsetaten vedrørende arbeidstidsbestemmelser. Informasjonen de har fått av oss har vært mangelfull på hviletidsbestemmelser. Renovasjonsetaten vil styrke den interne kvalitetskontrollen, sier Sundberg.

- Bekymringsverdige brudd

- Norsk Transportarbeiderforbund sier til Dagbladet at de mener kommunen kan ha brutt sin plikt til å påse at lønn- og arbeidsvilkår er i samsvar med lov og tariffavtaler?

- Min kommentar til det er at det er Veireno som er arbeidsgiver. Det er Veireno som har ansvaret for at selskapet følger lover og regler, også om loven og arbeidstidsbestemmelser. Så skal vi drive kontraktsoppfølging.

- Har ikke kommunen som offentlig oppdragsgiver en plikt til også å kontrollere dette, etter den såkalte «påse-plikten»?

- Vi har bidratt og forsterker nå vår innsats for å sikre at regelverket blir overholdt. Det er ikke akseptabelt med omfattende brudd på hviletidsbestemmelsene. Det er bekymringsverdig, og vi kommer til å ha solid fokus på det fremover.

Færre søppelklager

- Hva er inntrykket ditt nå om den totale situasjonen med søppelet i Oslo. Har du tro på en snarlig normalisering av situasjonen?

- Per utgangen av forrige uke så konstaterer jeg at antall klager er betydelig redusert. Vi hadde et snitt på antall klager på rundt 135 per dag i forrige uke, som er en betydelig nedgang fra ukene før. Når det er sagt, er jeg opptatt av at vi skal levere renovasjonsthjeneste til alle byens innbyggere.

- Når vi fortsatt har et antall klager som ligger så høyt, tar jeg og etaten innover oss at det fortsatt er mennesker i denne byen som ikke får kvaliteten de skal få på disse tjenestene.

Dagbladet har spurt Veireno om hvorfor rapporteringen til kommunen om egne lovbrudd har vært mangelfull, men ikke fått svar.

Søppelkrisa i Oslo: Den 3. oktober tok renovasjonsselskapet Veireno over ansvaret for søppeltømming i Oslo

Klagene har strømmet inn siden. I begynnelsen av januar var det kommet over 31 000 klager.

Kontrakten Veireno har med kommunen er verdt over 400 millioner kroner.